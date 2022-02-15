【新冠肺炎】證券業協會：無收到封城消息，未見業界要大幅裁員

《經濟通通訊社１５日專訊》本地傳媒報道，證監會計劃周四與證券界召開線上會議，商討

應對破壞性事件等方法，市場關注當局是否為封城做好準備。香港證券業協會（ＨＫＳＡ）主席

李惟宏沒有正面回應有關會議，但稱業界沒有收到政府任何關於封城的消息，政府亦已澄清無計

劃封城，但監管機構及業界都需要作最壞打算

李惟宏指，本港金融服務業多年經歷風雨，第五波疫情亦不例外，相信有足夠措施、人

事及制度來維持日常營運，業界亦與監管機構保持密切溝通，無論發生任何突發情況，例如「封

城」，都有健全緊急方案應對，有需要亦會安排組織業界緊急會議配合，目前未有數據表明因第

五波疫情而出現大規模裁員。

他指出，過去４年，有超過８０間證券行結業，新冠疫情持續及去年提高股票印花稅，均對

證券界不利，預期豐富投資產品吸引力，允許證券業參與「跨境理財通」，重新審視增加印花稅

帶來的影響等，才能激發市場活力。

他表示，如果未來營商環境未有改善，傳統業務繼續受到挑戰，券商在有關業務上可能不再

增聘人手，並接受自動流失。過去數年，因中資券商來港擴展新業務，一戒度出現高薪挖角現象

，但該趨勢正向正常化發展。（ｃｌ）

