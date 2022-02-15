【夜期時段】即月期指報２４５４４點，升３９點，高水１８８點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５０１點，跌４點，高水

１４５點，最新報２４５４４點，升３９點，高水１８８點，合約成交７２２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８５９２點，升３點，高水６４點，最新報８６０７點，升

１８點，高水７９點，合約成交５２１張。

