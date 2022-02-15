【夜期時段】即月期指報２４５４４點，升３９點，高水１８８點

《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５０１點，跌４點，高水
１４５點，最新報２４５４４點，升３９點，高水１８８點，合約成交７２２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報８５９２點，升３點，高水６４點，最新報８６０７點，升
１８點，高水７９點，合約成交５２１張。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|中國故事15/02/2022
《神州經脈》MLF超額續做利率不變 A場普升創指飆高3%
|財經熱話15/02/2022
平保擬發房企併購主題債拯救內房 股價續受壓再挫逾3%
|財經熱話15/02/2022
【車股必睇】造車新勢力抬頭 吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
|香港要聞15/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：無計劃封城 徵用皇后山荔景邨3000公屋作隔離
|財經熱話15/02/2022
《大摩VS大和》信達生物新藥不獲批連日急跌今急彈 大摩睇$65大和$26
|FOCUS15/02/2022
【FOCUS】搶搭「元宇宙」前仆後繼 今年還看兩焦點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰