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15/02/2022 17:21

【夜期時段】即月期指報２４５４４點，升３９點，高水１８８點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４５０１點，跌４點，高水
１４５點，最新報２４５４４點，升３９點，高水１８８點，合約成交７２２張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報８５９２點，升３點，高水６４點，最新報８６０７點，升
１８點，高水７９點，合約成交５２１張。

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