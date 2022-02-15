【新冠肺炎】兩名港人從珠海自駕到湖南郴州市後確診

《經濟通通訊社１５日專訊》湖南郴州市疫情防控指揮部公布，新增兩宗香港輸入確診個案
。
兩人昨日（１４日）凌晨從香港坐船入境廣東珠海市，再自行駕駛私家車到郴州市第一人民醫院
進行核酸檢測，結果呈陽性，現已轉至定點醫院隔離治療。
當局表示，兩人抵達郴洲後曾在市內購買食物和入住酒店，截至今早１０時，已經排查出約
８４０名密切接觸者和重點人群，會根據他們的活動軌跡落實管控措施。（ｂｉ）
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