【新冠肺炎】華僑永亨銀行開源道分行明日恢復營業

《經濟通通訊社１５日專訊》華僑永亨銀行宣布，該行開源道分行（觀塘開源道７９號鱷魚
恤中心２２樓０１室）將於明日（１６日）恢復營業。此前該分行因有員工初步確診感染新型冠
狀病毒而暫停服務，該行已對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒檢測
，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。（ｂｉ）
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