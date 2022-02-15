【新冠肺炎】華僑永亨銀行開源道分行明日恢復營業

《經濟通通訊社１５日專訊》華僑永亨銀行宣布，該行開源道分行（觀塘開源道７９號鱷魚

恤中心２２樓０１室）將於明日（１６日）恢復營業。此前該分行因有員工初步確診感染新型冠

狀病毒而暫停服務，該行已對該分行進行深層清潔及消毒，並已要求所有分行員工進行病毒檢測

，所有返回分行提供服務的員工檢測結果均呈陰性。（ｂｉ）

