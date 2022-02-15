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15/02/2022 19:22

《再戰明天》中國公布ＣＰＩ，美國公布零售銷售

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國公布ＣＰＩ，及美國公布零售銷售，料為周三（１６日）
市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，北約各國國防部長舉行為期兩天的峰會，歐洲央行管理委員會舉行
非貨幣政策會議。本港時間１６日４：４５ｐｍ，澳洲央行副總裁德貝爾、助理總裁布洛克出席
參議院經濟立法委員會會議。５：３０ｐｍ，德國總統史坦邁爾講話。

＊英國公布ＣＰＩ，歐元區公布工業生產＊

　　數據方面，周三本港時間５：００ａｍ，美國公布１２月長期資本流動。本港時間
９：３０ａｍ，中國公布１月消費者物價指數，年率升幅料由１﹒５％收窄至１％；１月生產者
物價指數年率升幅料由１０﹒３％收窄至９﹒５％。本港時間３：００ｐｍ，英國公布１月消費
者物價指數，月率料由０﹒５％逆轉至下滑０﹒２％，年率升幅料維持於５﹒４％；１月核心消
費者物價指數年率升幅料由４﹒２％擴大至４﹒３％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布１２月
房價指數，年率升幅料由１０％收窄至９﹒４％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１２月工
業生產，年率跌幅料由１﹒５％收窄至０﹒５％，月率升幅料由２﹒３％收窄至０﹒３％。本港
時間９：３０ｐｍ，美國公布１月出口物價，月率料由下滑１﹒８％改善至升１﹒２％；１月進
口物價月率料由下滑０﹒２％改善至升１﹒２％，年率升幅料由１０﹒４％收窄至９﹒９％；１
月零售銷售月率料由下滑１﹒９％改善至升２％。本港時間１０：１５ｐｍ，美國公布１月產能
利用率，料由７６﹒５％升上７６﹒８％；１月工業生產月率料由下滑０﹒１％改善至升
０﹒５％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布２月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料由８３降至８２
。（ｗａ）

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