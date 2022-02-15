【新冠肺炎】津貼小學議會主席：取消小六呈分試影響不大

《經濟通通訊社１５日專訊》新冠肺炎確診數字連日突破高位，教育局宣布取消今年的小六

呈分試。津貼小學議會主席胡艶芬在電台節目表示，學界歡迎教育局的決定，而呈分試不是第一

次取消，對學校及學生影響不大。

胡艶芬又指，現時學生及老師大多適應了網上授課，對教學進度上影響不大，但希望下月底

可以恢復面授課。她又呼籲家長盡快帶小朋友接種新冠疫苗。（ｓｌ）

