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15/02/2022 10:58

【新冠肺炎】梁子超：不應視Ｏｍｉｃｒｏｎ為傷風感冒

　　《經濟通通訊社１５日專訊》本港新冠肺炎確診數字連日創新高，呼吸系統專科醫生梁子超
表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ引致全球的死亡率仍遠高於流感，現階段仍不能只當Ｏｍｉｃｒｏｎ是傷
風、感冒、流感或風土病。而長者接種疫苗率偏低，沒有接種疫苗的長者感染Ｏｍｉｃｒｏｎ的
死亡率相對高企。

＊感染五至七日後，病情有機會急劇惡化＊

　　梁子超指，Ｄｅｌｔａ比Ｏｍｉｃｒｏｎ強，Ｏｍｉｃｒｏｎ比Ｄｅｌｔａ的入院率低三分
之二，但美國Ｏｍｉｃｒｏｎ的死亡數字卻比Ｄｅｌｔａ的死亡數字多。現時Ｏｍｉｃｒｏｎ病
毒已有一定程度上減弱，對肺部影響減少，但對上呼吸道影響則逐漸增加，已接種疫苗或曾經感
染新冠肺炎的市民，如再度受Ｏｍｉｃｒｏｎ感染的情況更會好轉，入院率大幅降低。雖然
Ｏｍｉｃｒｏｎ起初病徵無異，但市民不應當Ｏｍｉｃｒｏｎ只是輕微感冒，而感染
Ｏｍｉｃｒｏｎ五至七日後，病情仍然有機會急劇惡化。他表示，Ｏｍｉｃｒｏｎ對現時的疫苗
有高度「免疫逃逸」，即使在疫苗接種率高的國家，Ｏｍｉｃｒｏｎ仍可在數月內令當地六成人
口受感染，短時間內在社會出現大量個案，可令醫療系統超出負荷。

＊本港未能有效分流新冠肺炎確診者致「病房淪陷」＊

　　梁子超指出，新冠肺炎初期八成確診者病況輕微，低於兩成確診者病況嚴重，隨著疫苗的出
現及市民曾經感染新冠肺炎，病況嚴重比例不是特別高，一百名確診者內可能只有一名病況嚴重
，香港２０歲至６０歲的人士整體疫苗接種率高達九成，接種兩針的人士亦高達八成四，只是長
者疫苗接種率最差，而３歲以下的兒童未有適當的疫苗接種，整體治療需要並非特別高，但認為
香港不能有效分流新冠肺炎確診者，才令現時「病房淪陷」。
　　梁子超認為，香港政府應建立遙距醫療診斷評估系統，為市民提供網絡及電話支援，盡早按
口述病徵作出診斷，安排速遞深喉唾液檢測，只分流病情嚴重者入院，避免市民湧至急症室，自
然減少急症室內交叉感染的風險及醫療人員的工作。

＊居家隔離令疫情在家人間互相傳播，又引致樓宇內橫向及垂直傳播＊

　　對於本港目前採取居家隔離，梁子超認為，香港居住環境擠迫，居家隔離只會令疫情在家人
間互相傳播，亦會在樓宇內橫向及垂直傳播，故每次圍封同一座樓宇均發現大量個案，經社區傳
播後再令確診人數進一步上升。他認為，當局應該動員一些居住宿舍、檢疫酒店、現已停課而可
清空的學生宿舍、停駛中的郵輪，來作為隔離設施。假若每日新增２０００宗確診者，病況輕微
的人士平均只需隔離五至七日，每日只需１５０００個單位便能足夠支援，阻止病毒幾何級數上
升。（ｓｌ）

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