【企業盈喜】新時代能源料去年轉虧為盈賺最多３﹒３億元

《經濟通通訊社１５日專訊》新時代能源（００１６６）公布，集團預期截至２０２１年

１２月３１日止財政年度將錄得稅後盈利約３﹒１５億元至３﹒３億元，而２０２０年同期則錄

得虧損約７９４９﹒４萬元。

公司認為２０２１財政年度業績轉虧為盈主要歸因於收購一家加拿大私營石油和天然氣公司

的議價收益，該收購於２０２１年９月２１日完成，及其後營運利潤。（ｃｗ）

