【新冠肺炎】匯豐：有職員確診感染，三家分行即日起暫停服務

《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，三家分行由即日起

暫

停服務，直至另行通知，包括中環卓越理財中心、合和中心分行及卓越理財中心、以及太古廣場

卓越理財中心。

匯豐表示，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已

要求該行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。有關預防措施旨在保障員工及客

戶的健康與安全，並繼續為客戶提供銀行服務。（ｂｎ）

