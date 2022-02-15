【新冠肺炎】匯豐：有職員確診感染，三家分行即日起暫停服務

《經濟通通訊社１５日專訊》匯豐宣布，由於有職員確診感染新冠病毒，三家分行由即日起
暫
停服務，直至另行通知，包括中環卓越理財中心、合和中心分行及卓越理財中心、以及太古廣場
卓越理財中心。
匯豐表示，有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。銀行已
要求該行所有員工進行病毒檢測，並會為員工提供適切的協助。有關預防措施旨在保障員工及客
戶的健康與安全，並繼續為客戶提供銀行服務。（ｂｎ）
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