《新股上市》據報潤電擬分拆可再生能源部門上市，籌最多１５６億

《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述知情人士報道，華潤電力（００８３６）擬分拆可

再生能源部門在香港上市，已選定包括農銀國際控股和中金公司等開展首次公開募股（ＩＰＯ）

。

知情人士指，潤電的可再生能源部門也與匯豐控股（００００５）和摩根士丹利合作，擬最

早在２０２２年年中進行ＩＰＯ，籌集約１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元）。知

情人士說，審議正在進行中，籌款金額和時間等細節仍可能發生變化。（ａｃ）



