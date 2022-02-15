《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述知情人士報道，華潤電力（００８３６）擬分拆可
再生能源部門在香港上市，已選定包括農銀國際控股和中金公司等開展首次公開募股（ＩＰＯ）
。
知情人士指，潤電的可再生能源部門也與匯豐控股（００００５）和摩根士丹利合作，擬最
早在２０２２年年中進行ＩＰＯ，籌集約１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元）。知
情人士說，審議正在進行中，籌款金額和時間等細節仍可能發生變化。（ａｃ）
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15/02/2022 10:10
《新股上市》據報潤電擬分拆可再生能源部門上市，籌最多１５６億
《經濟通通訊社１５日專訊》據外電引述知情人士報道，華潤電力（００８３６）擬分拆可
再生能源部門在香港上市，已選定包括農銀國際控股和中金公司等開展首次公開募股（ＩＰＯ）
。
知情人士指，潤電的可再生能源部門也與匯豐控股（００００５）和摩根士丹利合作，擬最
早在２０２２年年中進行ＩＰＯ，籌集約１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元）。知
情人士說，審議正在進行中，籌款金額和時間等細節仍可能發生變化。（ａｃ）
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