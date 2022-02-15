【預算前瞻】德勤料本財年盈餘５８８億倡股票印花稅重返０﹒１％

《經濟通通訊社１５日專訊》政府將在本月２３日公布新一份財政預算案，德勤預計，本港

２０２１╱２２財年將錄得盈餘５８８億元，較政府原先估計的赤字１０１６億元理想，亦較

２０２０╱２１財年赤字２３２６億元顯著好轉；估計截至今年３月３１日財政儲備將增加至

９８６６億元。



＊賣地收入料增２００億元，印花稅增３７０億＊



德勤中國稅務總監陳復新解釋，估計本財年錄得盈餘的主因是前幾個月疫情緩和，賣地進度

恢復，兩幅分別位於啟德和中環海濱的地皮以高價拍出，本財年賣地收入料增２００億元；

２０２１年本港股票交投顯著增加，加上政府在上一份財政預算案中將股票印花稅由０﹒１％上

調至０﹒１３％，估計年內印花稅增加３７０億元；此外，政府用於抗疫的開支大多於上一個財

年支付，本財年主要只有消費券約３６０億元的非經常性開支，料期內非經營開支減少１０００

億元。



＊２０２２╱２３年度料錄得赤字３４２億元＊



德勤又預料，２０２２╱２３年度錄得赤字３４２億元。陳復新指，主要由於疫情近期反覆

，估計利得稅和薪俸稅收入減少１３０億元；而政府再沒有如中環海濱的優質地皮推出，料賣地

收入減少２００億元；預料政府將推出消費券等紓困措施，估計政府開支將增加６００億元。

陳復新又稱，本港去年上半年疫情緩和，ＧＤＰ恢復速度快，相信未來當疫情受控，經濟有

能力復甦，預計赤字不會維持太長時間，料２０２３╱２４財年將收支平衡，甚至有輕微盈餘。



＊應平衡收入及金融中心地位，倡股票印花稅重返至０﹒１％＊



德勤表示，近年港交所（００３８８）加大力度，吸引更多在海外上市的公司來港作第二上

市，但同時政府卻於去年港股交易的印花稅稅率提升至０﹒１３％，提高港股交易成本，亦難免

影響來港第二上市的吸引力，因此建議政府審慎考慮現行印花稅稅率。

被問到建議調整水平，德勤中國華南區稅務與商務諮詢協副主管合夥人鄧偉文指，其他地區

如新加坡、日本等都已取消股票印花稅，明白印花稅收入對本港庫房的重要性，但預計本財年錄

得盈餘５８８億元的情況下，認為應權衡稅收收入和本港金融中心地位，建議當局考慮將股票印

花稅調整回０﹒１％。



＊籲寬減百分之一百薪俸稅及個人入息課稅，向家族辦公室提供利得稅豁免＊



德勤建議政府應減輕個人現金流壓力，包括寬減２０２１╱２２年度百分之一百薪俸稅及個

人入息課稅，上限為３萬港元；自住居所的租金獲薪俸稅扣除，上限為每年１０萬元；自願醫保

計劃的最高扣除額增至每年１萬元；合資格年金保費可扣稅強積金自願性供款的最高合計扣除額

增至每年１０萬元。此外，納稅人因面對財政困難並獲稅務局批准分期繳稅，可將豁免徵收附加

費的豁免期以稅單的?稅期限日起計的一年為上限增加到一年半。

在鞏固香港國際金融中心地位方面，建議向利用香港作為投資管理平台的家族辦公室提供利

得稅豁免，而家族辦公室免稅優惠適用範圍應包括利息收入，並「統一」基金免稅條例的適用範

圍擴展至主要賺取利息收入的債券基金。

至於在推動大灣區發展方面，建議向高增值或高新科技行業提供稅務優惠，包括優惠利得稅

率和合資格高技術員工薪俸支出稅務加計扣除。（ａｃ）



