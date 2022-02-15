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15/02/2022 09:44

【新冠肺炎】林鄭：明白政府應對疫情未如理想，正不斷作出改善

　　《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前記者會表示，過去一周疫情
社區爆發快速，承認應對未如理想，上周已向中央作匯報。政府一直通過最大努力增強檢測能力
，檢視成效改善，昨日（１４日）據民政事務處現場所見，大部分檢測站排隊時間，已縮至半小
時內，有些不用等候。（ｈｙ）

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