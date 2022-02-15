【新冠肺炎】林鄭：每日動用１００萬套快速測試包，已採購１億套

《經濟通通訊社１５日專訊》行政長官林鄭月娥出席行會前記者會表示，現時每日動用
１００萬套快速測試包，已落實採購１億套快速檢測包，今日會先向安老及殘疾院舍人員派發，
將現時３日１檢改為１日１檢，亦會繼續向污水檢測陽性地區居民及前線抗疫人員派發。
（ｈｙ）
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