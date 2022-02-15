《小傳日記》神州銀行大搞併購債，要同房企一齊捱？

《小傳日記》魚缸今朝都仲好努力守住喺廿天線上，不過食完飯返嚟都係唔夠力水繼續撐，

最低見過２４２１９，唔通真係要試返落２４０００？睇埋聽日啦，如果都上唔返嚟恐怕都要捱

多陣！

而下晝最搶眼就係成批內銀股一齊捱沽，一向以嚟內銀都係藍戰士入面最好打嘅，尤其舊年

喺監管風暴嘅驚濤駭浪入面，紮衡馬企得最穩，可能有咁耐風流就有咁耐「咩」啦，輪到今日就

要捱吓沽；全日建行（００９３９）跌近３巴仙，報５﹒９６銀；招行（０３９６８）跌多個兩

巴仙，報６６﹒９銀；工行（０１３９８）跌多個兩巴仙，報４﹒７５銀；平保（０２３１８）

跌多個３巴仙，報６４﹒３銀。

今日批內銀跌因好有可能同平安銀行有關。事關有傳平安銀行（深：０００００１）計劃發

行５０億人仔嘅地產併購主題債，都算係內房併購債嘅先頭部隊。自從上個月阿拉爺落咗「柯打

」要內房靠併購出險內房嚟解決流動風險，一波一波嘅利好措施魚貫而出，先有併購嘅相關債務

唔計入三條紅線，又有容許房企銀行間市場發債融資，如今又有銀行併購主題債，完全係阿爺親

手打造嘅拯救內房大計。

其實過去一個月神州都好著力從多角度，想刺激熱錢流入市場，一來幫手救內房，二來最重

要就係促進整體經濟。但係到而家啲錢都唔係咁活躍，之前一堆民企內房再發債融資，反應就一

般。而其實「孖屐」對於內房行業嘅信心都未恢復，就算近期有錢流入，都係賭博仍份居多，所

以又係一跌就一齊跌。好似早兩日隻潛咗水好耐嘅正榮（０６１５８）一爆出嚟，又會牽連全個

板塊，呢啲就係「孖屐」最怕嘅不明朗未知數，某日唔知邊隻爆出嚟，又會好似正榮咁搭沉船。

如今神州銀行要響應阿爺嘅「拯救內房大計」，要落水參與內房救援行動，「孖屐」有咩反

應，今日就反映曬，請請！



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