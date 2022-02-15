  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2022 16:48

【新冠肺炎】７間指定診所明日運作，醫管局設未能入院病人熱線

　　《經濟通通訊社１５日專訊》醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，隔離
病床使用量達九成，已到上限，初步確診、未能入院病人可致電熱線１８３６１１５，早上８時
至晚上１０時，每周七日提供服務。
　　何婉霞又指，７間指定診所明日（１６日）運作，病人需先電話預約，有需要再轉送醫院。
指定診所每周七日運作，早上９時至傍晚５時，中午１時休息１小時。
　　　　７間診所每日可接收約１０００名病人，名額會有進一步調整。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/02/2022
《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%
財經熱話15/02/2022
平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%
財經熱話15/02/2022
【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
香港要聞15/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：無計劃封城　徵用皇后山荔景邨3000公屋作隔離
財經熱話15/02/2022
《大摩VS大和》信達生物新藥不獲批連日急跌今急彈　大摩睇$65大和$26
FOCUS15/02/2022
【FOCUS】搶搭「元宇宙」前仆後繼　今年還看兩焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金