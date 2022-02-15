【新冠肺炎】７間指定診所明日運作，醫管局設未能入院病人熱線

《經濟通通訊社１５日專訊》醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，隔離

病床使用量達九成，已到上限，初步確診、未能入院病人可致電熱線１８３６１１５，早上８時

至晚上１０時，每周七日提供服務。

何婉霞又指，７間指定診所明日（１６日）運作，病人需先電話預約，有需要再轉送醫院。

指定診所每周七日運作，早上９時至傍晚５時，中午１時休息１小時。

７間診所每日可接收約１０００名病人，名額會有進一步調整。（ｈｙ）

