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15/02/2022 17:42

【企業盈警】中國公共採購（１０９４）料去年盈轉虧蝕２３００萬

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國公共採購（０１０９４）預期，截至去年１２月底止年度
，虧損約２３００萬元，２０２０年同期溢利約２０萬元。
　　該集團指，轉盈為虧主要由於期內預付款及應收貸款有減值虧損，相比２０２０年同期則有
減值虧損回撥；投資物業公平值變動；以及無形資產減值虧損並無回撥，而２０２０年同期則有
所回撥所致。（ｈｙ）

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