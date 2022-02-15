【企業盈警】中國公共採購（１０９４）料去年盈轉虧蝕２３００萬

《經濟通通訊社１５日專訊》中國公共採購（０１０９４）預期，截至去年１２月底止年度

，虧損約２３００萬元，２０２０年同期溢利約２０萬元。

該集團指，轉盈為虧主要由於期內預付款及應收貸款有減值虧損，相比２０２０年同期則有

減值虧損回撥；投資物業公平值變動；以及無形資產減值虧損並無回撥，而２０２０年同期則有

所回撥所致。（ｈｙ）

