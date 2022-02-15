《真知灼見－溫灼培》烏克蘭局勢淺析

《真知灼見》由於現時整個環球金融市場也被烏克蘭事件牽動，我們實在有必要對烏克蘭事

件多理解，及對其最終會否爆發戰爭的機率作衡量。當然，就是爆發戰亂也可出現多種不同變數

；例如美國會否直接介入戰爭、歐盟對俄羅斯的制裁力度強弱，以及中國會否在經濟上扶助俄羅

斯，從而形成中俄與歐美對立等，情況可以相當複雜。但在此，筆者只想討論一個要點，就是俄

羅斯會否出兵烏克蘭。



＊俄羅斯為何要不惜一戰？＊



在烏克蘭問題上，政治分析界中主要有兩個論點。其中一個是指，俄羅斯的整體國力正在下

降，強人普京又年近７０，他必須在其任期內把烏克蘭問題解決，以免夜長夢多。而對於烏克蘭

問題上的要求，從俄羅斯角度看也並非過分。波蘭自加入北約後，北約便於當地部署了導彈。假

若烏克蘭同時加入了北約，而北約又於當地部署導彈，這樣北約的導彈便會包圍著俄羅斯，會對

俄羅斯構成重大安全威脅。所以俄羅斯只希望烏克蘭保持中立，作為俄羅斯與西歐的一個緩衝區

。這解釋了為何普京說，假如烏克蘭一定要加入北約，俄羅斯便要不惜一戰的原因。現在俄方的

要求是，烏克蘭不單不能加入北約，還要北約承諾永遠不接受烏克蘭的加入。現在美俄的爭議就

在這裏。



＊歐盟與俄羅斯和解是雙贏＊



至於另一個相反的政治觀點則指，西歐與俄國在經濟上是互相依賴。俄羅斯主要售賣石油及

天然氣，西歐又十分依賴俄羅斯的能源供應，一個穩定政治形勢是雙贏局面，爆發戰爭便是雙輸

。根據這一方的觀點，西歐與俄羅斯最終是會尋求和解。中國也樂見歐洲有穩定局面以推行其一

帶一路政策。當然，美國的態度亦甚為重要。所以我們現在要觀察，是歐洲能否鼓起勇氣，拋開

彼此成見與俄羅斯達成和解；法國總統及德國總理在這兩星期的先後到訪俄羅斯相信正是朝著這

方向發展。

當然，未來事情上的發展仍有很多變數。但當大家明白事件中的背後因由，期望可幫助大家

日後面對事情變化時可更快掌握形勢，作出正確投資判斷。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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