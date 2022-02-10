《基金之道－龐寶林》港股能否續反彈？未來兩個月關鍵

《基金之道》１月環球股市可謂動盪不斷，美股技術指標立時由牛轉熊，當地掛牌科技股更

是弱勢，部分焦點股單月跌幅高近兩成。反觀去年大挫的港股市場則現反彈，恒指１月累升

１﹒７％。港股反彈、科技等增長股落後的主題與我們在不同地方提出的２０２２年環球市場展

望看法一致。往後港股能「行多遠」及外圍科技股會否進一步下挫，本月及下月甚關鍵，投資者

可留意相關因素如何發酵。

港股新一年表現強韌，恒指農曆新年後持續向２５０００點大關進發，年頭入市的投資者相

信或錄得些許利潤。港股本身估值比多個環球主要股市低，有一定吸引力；可是，內房行業危機

似乎看到曙光之際，互聯網監管卻暫未看到明確緩和，部分科技公司本身亦受自身配股等消息困

擾。因此，港股中短期能否「更上一層樓」在很大程度上取決於貨幣政策。



＊中港股市留意放水及「國家隊」動作＊



人行於牛年尾聲時進一步把一年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）調低，為連續第二個月下調

。本周公布的新增人民幣貸款若現驚喜、人行下月兩會前後再降準的話，股市大有機會受流動性

支撐，經濟前景亦可能改善。



如果流動性放寬的利好因素持續，對內地貸幣政策更為敏感的Ａ股表現理應改善。所以，假

若相關因素維持，我們相信Ａ股市場可緊接港股反彈，一旦內地經濟動力較預期佳，更不排除Ａ

股將展現更強動力。

最新有消息指內地政府相關資金入市支持Ａ股，若這些「國家隊」的動作持續，市場投資信

心亦可進一步改善。值得注意是，內地貨幣政策傾向放寬同時，歐央行、聯儲局、英倫銀行及部

分新興市場如巴西之央行的貨幣政策料傾向收緊，或一定程度限制內地貨幣政策放寬力度。

另一項我們的預測為增長股跑輸價值股。當中原因不難理解，加息大周期迫近，債息中線料

呈向上趨勢，而包括科技股在內的增長股本身估值偏高之餘，由於其在發展初期現金流通常低，

亦更著重長線盈利及現金流，故常被視為「長年期（ｌｏｎｇ ｄｕｒａｔｉｏｎ）」的股票投

資選項，對債息表現亦因此更敏感，受加息衝擊亦因而較價值股大。



＊加息步伐若加快，增長股料不利＊



在美股市場，以科技股為首的增長股近來大挫，截至１月底，納指年內瀉近９％，較追蹤價

值股表現的ＣＲＳＰ美國大型價值股指數大為失色，後者在投資氣氛疲弱的背景下，亦僅跌約

１﹒２％。

美國２月上旬出爐的非農遠超預期雖為市場帶來「強心針」，但卻同時意味加息理據更加充

份，對高估值增長股來說非利好消息。投資者要小心，未來數周的經濟數據不斷湧現驚喜的話，

聯儲局不但「幾乎篤定」３月加息，步伐更可能快過預期，進一步打擊增長股表現。

綜合來說，未來一至兩個月對環球市場頗為關鍵，投資者應密切關注，準備好隨時應對。

《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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