《講股論勢－鄭廣復》三大半導體股各有所長，中芯累積表現較佳

《講股論勢》近期美國公布的經濟數據反映通脹壓力持續，例如１月份非農業職位增加

４６﹒７萬個之外，同月消費者物價指數（ＣＰＩ）亦按年上升７﹒５％，為４０年來最大升幅

，令市場愈來愈相信聯儲局會在３月份加息半厘，令美股持續下挫。另一方面，俄烏局勢持續緊

張，區內戰雲密佈，亦導致歐洲股市受壓。

此外，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，很可能導致全球半導體供應大減。根據市場調查機構

ＴＥＣＨＣＥＴ的報告指出，美國多家半導體廠商均依賴俄羅斯及烏克蘭生產的Ｃ４Ｆ６（六氟

丁二烯）、氖、鈀等特殊原料。據統計顯示，美國超過９０％半導體所需的氖由烏克蘭供應，

３５％的鈀來自俄羅斯。俄羅斯更是Ｃ４Ｆ６主要供應國，且多數先進製作過程都依賴Ｃ４Ｆ６

來進行蝕刻，美國每年就消耗了８噸的Ｃ４Ｆ６。



＊俄烏開戰或致晶片短缺＊



ＴＥＣＨＣＥＴ報告指，氖在晶片蝕刻的雷射過程擔當重要角色；而美國半導體廠所需的氖

幾乎全部來自烏克蘭及俄羅斯。氖是俄羅斯鋼鐵製造的副產品，之後會送到烏克蘭一家專業公司

進行純化作業。至於鈀則是用於生產感測器與ＭＲＡＭ記憶體的主要原料。

若俄烏爆發戰爭，或美國針對俄羅斯入侵烏克蘭而採取更多制裁措施，俄羅斯很可能會中斷

對美國的半導體原料供應以作報復及作為談判籌碼。

不過，台灣半導體專家楊瑞臨認為，鈀主要應用於儲存型快閃記憶體（ＮＡＮＤ

Ｆｌａｓｈ）生產，俄羅斯與烏克蘭供應比重約３０％，故可以用其他替代來源。不過，氖對製

造晶片使用的雷射相當重要，深紫外光（ＤＵＶ）與極紫外光（ＥＵＶ）曝光機台都會需要這原

料，且高達９０％的氖來自烏克蘭，供應受阻很可能造成短期價格飆升。然而，氖佔整體生產成

本低，加上非洲仍可出口，半導體廠仍可透過替代原料或採取替代曝光方案去降低對生產的影響

。

楊瑞臨又指出，六氟丁二烯是半導體蝕刻製造過程的關鍵原料，全球前兩大供應集團液空

（Ａｉｒ Ｌｉｑｕｉｄｅ）及林德（Ｌｉｎｄｅ）皆在台灣設有合資子公司，進行純化後，再

銷往全球各地，預期台廠具在地優勢，所受衝擊應相對有限。



＊中型半導體廠較受影響＊



他又認為，即使俄羅斯入侵烏克蘭，亦不應導致六氟丁二烯等關鍵原物料供應斷鏈，但無可

避免會令供應減少，造成產業震盪，某些製作過程及晶片產品交貨延遲。楊瑞臨提到，台積電等

半導體大廠因具相對的採購優勢，可獲得供應商較大支持，影響相對輕微，但在供給排擠下，對

中型半導體廠較為不利。

一旦影響時間拉長，半導體廠可能調整未來的擴產措施去應對，如調整各區域廠區擴產規模

，並將影響整個半導體產能擴產進度，連帶拖長晶片供應緊張的時間，半導體產業鏈勢將尋求新

方案去應對。

拜登政府日前威脅稱，若俄羅斯真的入侵烏克蘭，美國將對該國實施全面的出口管制。目前

俄羅斯在烏克蘭邊境集結超過１０萬兵力，但始終否認計劃發動攻擊。



＊ＡＳＭ息率４厘為次選＊



本港上市的三隻最大市值半導體股－中芯國際（００９８１）、華虹半導體（０１３４７）

及ＡＳＭ ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）走勢回穩，當中以華虹升幅達到５﹒５％表現最佳，

中芯及ＡＳＭ則分別升１﹒２％及１﹒４％。不過，中芯早在去年１２月１６日跌至１７﹒９２

元後持續回升，今日更曾微破１００日ＳＭＡ。至於另外兩股，華虹則在１月２８日低見

３３﹒１元才回升，ＡＳＭ亦在當天跌至７６﹒０５元後回升，惟目前兩者分別受制於２０日及

５０日ＳＭＡ，故從技術上而言，三者之中以中芯走勢較佳。

以過去１２個月表現計，中芯股價累跌２２％，ＡＳＭ及華虹則分別累跌３４％及３９％，

踏入２０２２年計，中芯累升８﹒５％，ＡＳＭ及華虹則分別累跌５﹒６％及６％。不過，三者

之中只有ＡＳＭ派發股息，２００９年以來更是固定派發中期及末期息，目前周息率略高於４厘

。相反，中芯及華虹不曾派息。另外，ＡＳＭ現價市盈率約２０倍，預測市盈率１１倍；中芯現

價市盈率接近２４倍，預測市盈率１３﹒５倍，而華虹現價及預測市盈率分別為３０﹒５及

２３﹒６倍。從基本面及考慮到國策因素，中芯應為考慮首選，其次是ＡＳＭ。

技術上，中芯目前已極之接近２０２１年１月以來的大型上落區底部２１元，故應待股價明

顯已企穩２１元以上才可考慮買入，暫以２３元為首個獲利目標，第二獲利目標約為２５元，並

以３０元為最終獲利目標，假設在２１元買入，投資者可以１９﹒１５元為初步止蝕位。



＊華虹橫行現價值博＊



至於ＡＳＭ方面，目前未有很強的買入訊號，故不妨等待股價突破並守穩１００日ＳＭＡ（

現約８３﹒４６）後才部署買貨，並以９５元為獲利目標，入市後可以７７﹒８元作為止蝕位。

華虹同樣未有強烈買入訊號，但見股價自２０２１年以來，幾乎維持在３７元以上波動，只是去

年三個頂部持續下跌，分別是２月份的６４﹒６５元、８月份的５７元及１１月的５３﹒７５元

，假設後市維持在３７元以上，並反彈至最高５０元，以３９元買入亦有２８﹒２％升幅，止蝕

位設在３６元，止蝕幅度約７﹒７％，故從技術面看，華虹並非完全不值博。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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