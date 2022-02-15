《鍾之日記》人行超量「麻辣粉」，內銀內險不領情

《鍾之日記》２月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



俄羅斯與烏克蘭緊張局勢升溫，加上市場繼續憂慮美國聯儲局加快加息步伐，均為市場帶來

不確定性，美股三大指數隔晚連跌第三日，港股受壓，今日一度跌逾３００點。恒指低開９８點

，報２４４５８，之後止跌回升，最多倒升１３點，高見２４５７０點，隨後無以為繼。中資金

融股拖累大市，港股再度受壓，午後即跌穿上午低位（２４３７６點），跌幅超過３００點。尾

市跌幅收窄，最終收報２４３５５，跌２００點或０﹒８２％，一舉跌穿１０天（現處

２４４３１）、２０天（現處２４４０３）和１００天線（現處２４４０４）。國指收報

８５２８點，跌９０點或１﹒１％，恒生科指收報５４９０點，跌１１點或０﹒２２％，大市成

交額只有１１４１﹒４億元。



＊滬指止兩連跌，創業板漲逾３％＊



受人行２月中期借貸便利（ＭＬＦ）超量續做提振，滬深股市造好，滬綜指輕微低開後隨即

轉升，收市升０﹒５％，報３４４６﹒０９點。滬深各板塊普遍上揚，培育鑽石、ＣＲＯ、中藥

、半導體等板塊漲幅居前；旅遊和煤炭股則逆勢走跌。深成指高開後愈升愈有，全日升

１﹒６９％，報１３３４５﹒６３點。創業板更大升３﹒０９％，企穩２８００關。

市場觀望情緒濃厚，外資連續兩日流出，今日淨流出３５﹒４４億元人民幣。兩市全日成交

８２７５億元人民幣，繼續是虎年以來最少，按日減少４％。

人行終放水，今日開展３０００億元人民幣ＭＬＦ及１００億元人民幣逆回購，利率均持平

，ＭＬＦ操作規模較本月到期量２０００億元人民幣高出千億元，公開市場單日全口徑淨投放達

２９００億元人民幣。ＭＬＦ利率作為ＬＰＲ（貸款市場報價利率）利率錨，加之實體經濟融資

需求整體理想，市場預計本月ＬＰＲ利率保持穩定



＊國壽前董事長疑涉洗黑錢，內險股齊潛水＊



國壽（０２６２８）執行董事、董事長王濱上月因涉嫌嚴重違紀違法落馬，並接受中央紀委

國家監委紀律審查和監察調查，國壽本身或官方都未有提及王濱具體違紀事項。內媒日前引述消

息指，王濱被捕涉及任職太平集團及交通銀行時的行為，且與香港殼股及在港洗黑錢有關。

內險股全線向下。中國太平（００９６６）表現最曳，一度大跌８﹒５％，低見１０﹒７２

元，收市仍瀉６％。新華保險（０１３３６）跌２１９％；眾安（０６０６０）挫４﹒６％；國

壽、平保（０２３１８）急降３﹒５％，財險（０２３２８）跌２﹒３％；人保（０１３３９）

跌１﹒５％。

《財新周刊》日前報道，王濱在任職太平集團及交通銀行時曾違紀，並涉及太平集團在港的

投資平台太平金控的投資黑洞。報導稱王濱長期涉及頻繁的本港殼股交易，並因而導致太平集團

出現最少數十億元虧損，引發王濱遭舉報。此外，他亦與華融集團前董事長賴小民有密切往來。

報導又稱，王濱被捕後，其家中被搜出大量金條。

另外，傳友邦保險（０１２９９）與中國太保（０２６０１）入圍競爭東亞（０００２３）

旗下藍十字，太保挫２﹒８％；友邦（０１２９９）則降０﹒６％。

內銀股表現亦弱。建行（００９３９）挫２﹒９％；工行（０１３９８）跌２﹒７％；中行

（０３９８８）跌２﹒８％；農行（０１２８８）降２﹒９％；郵儲銀行（０１６５８）挫

４﹒５％；招商銀行（０３９６８）降２﹒３％。（ｃａ）



＊生科股喘定，藥明康德重上紅底＊



生物科技股逆市反彈，早前受累納入美國「未經核實」名單的藥明生物（０２２６９）股價

見起色，全日反彈１０﹒１％，報６１﹒６５元。同系藥明康德（０２３５９ ）飆逾１２％重

上「紅底股」。惟兩股仍未返回美國未經核實名單公布前水平。

早前信達生物（０１８０１）的腫瘤新藥信迪利單抗（Ｓｉｎｔｉｌｉｍａｂ）遭美國食物

藥品監督管理局（ＦＤＡ）拒絕上市申請，隨即遭多間大行降低目標價，其中大和睇最淡，將其

目標價大減近五成至２６元。雖然大摩亦將其目標價降至６５元，不過大摩指信達生物的產品管

線價值被嚴重低估，股價已經過度調整。

信達生物回升１６﹒８％，其他生物科技股跟漲，康龍化成（０３７５９）飆９﹒５％，泰

格醫藥（０３３４７）升７﹒６％，百濟神州（０６１６０）獲高瓴長期重倉，股價升４﹒６％

。



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