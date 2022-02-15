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15/02/2022 09:28

【新冠肺炎】全國本土確診昨增４０宗，遼寧２９宗最多

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，２月１４日，全國確診者新增確診８０宗新
型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例４０宗（遼寧２９宗，其中葫蘆島市２８宗、瀋陽市１宗；
江蘇８宗均在蘇州市；廣東２宗均在深圳市；廣西１宗在百色市），含１宗由無症狀感染者轉為
確診病例（在遼寧）。境外輸入病例４０宗，含３宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東２宗，
四川１宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例２宗均為上海境外輸入病例；新增治癒出院８０宗
。此外，新增無症狀感染４４宗，７宗為本地個案。
　　截至２月１４日，現有確診病例１３９８宗（其中重症病例６宗），累計治愈出院病例
１０１０６０宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０７０９４宗。累計收到港澳
台地區通報確診病例３８１９４宗。其中，香港特別行政區１８４９４宗，澳門特別行政區７９
宗，台灣地區１９６２１宗。

＊滿洲里市開展全員核酸檢測＊

　　內蒙古滿洲里市發現５宗新冠肺炎核酸檢測陽性人員。從１５日８時起，對全市各交通道路
和市區出入口實行嚴格交通管制，嚴禁出入滿洲里市，生活保障車輛由市疫情防控指揮部批准後
方可出入。公路客運車輛、公交車、出租車等公共交通設施停運，關閉國內機場航班，停發鐵路
客運車輛。１５日下午１４點開始，對滿洲里市所有居民開展全員核酸檢測。
　　截至２月１４日２４時，本輪廣西疫情現有２６９宗本土確診病例。百色市通告，１５日解
除與百色市外「不進不出」管控措施，高鐵、高速、航空恢復正常通行，公路、水路客運恢復正
常運營。不過廣大市民原則上非必要不離市，如確需離市，需到所在鄉（鎮）、街道報備，並持
４８小時內核酸檢測陰性證明。（ｃａ）

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