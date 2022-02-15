【新冠肺炎】全國本土確診昨增４０宗，遼寧２９宗最多

《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，２月１４日，全國確診者新增確診８０宗新

型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例４０宗（遼寧２９宗，其中葫蘆島市２８宗、瀋陽市１宗；

江蘇８宗均在蘇州市；廣東２宗均在深圳市；廣西１宗在百色市），含１宗由無症狀感染者轉為

確診病例（在遼寧）。境外輸入病例４０宗，含３宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣東２宗，

四川１宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例２宗均為上海境外輸入病例；新增治癒出院８０宗

。此外，新增無症狀感染４４宗，７宗為本地個案。

截至２月１４日，現有確診病例１３９８宗（其中重症病例６宗），累計治愈出院病例

１０１０６０宗，累計死亡病例４６３６宗，累計報告確診病例１０７０９４宗。累計收到港澳

台地區通報確診病例３８１９４宗。其中，香港特別行政區１８４９４宗，澳門特別行政區７９

宗，台灣地區１９６２１宗。



＊滿洲里市開展全員核酸檢測＊



內蒙古滿洲里市發現５宗新冠肺炎核酸檢測陽性人員。從１５日８時起，對全市各交通道路

和市區出入口實行嚴格交通管制，嚴禁出入滿洲里市，生活保障車輛由市疫情防控指揮部批准後

方可出入。公路客運車輛、公交車、出租車等公共交通設施停運，關閉國內機場航班，停發鐵路

客運車輛。１５日下午１４點開始，對滿洲里市所有居民開展全員核酸檢測。

截至２月１４日２４時，本輪廣西疫情現有２６９宗本土確診病例。百色市通告，１５日解

除與百色市外「不進不出」管控措施，高鐵、高速、航空恢復正常通行，公路、水路客運恢復正

常運營。不過廣大市民原則上非必要不離市，如確需離市，需到所在鄉（鎮）、街道報備，並持

４８小時內核酸檢測陰性證明。（ｃａ）

