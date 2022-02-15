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15/02/2022 14:14

【中概焦點】橋水基金上季繼增持阿里京東拼多多等，增持比例三成

　　《經濟通通訊社１５日專訊》全球最大對沖基金－－橋水基金向美國證券交易委員會
（ＳＥＣ）提交了２０２１年四季度持倉報告。報告顯示，該機構去年四季度持續增持中概股，
其中，拼多多、京東、阿里巴巴等股票的增持比例均在３０％左右，並清倉了亞馬遜、
Ｎｅｔｆｌｉｘ、Ｍａｓｔｅｒｃａｒｄ、甲骨文。
　　橋水上季整體持倉規模達到１７２﹒０２億美元，較第三季度減少５﹒８％，十大重倉股集
中度為３５﹒５９％。其最新前十大重倉包括標普５００指數ＥＴＦ、兩隻新興市場ＥＴＦ、寶
潔、百事、強生、好市多、可口可樂、阿里巴巴和麥當勞。
　　截至２月１４日，阿里巴巴最新股價為１２１﹒９２美元，這一價格相較於２０２０年１１
月創下的３１９﹒３２美元歷史高點，已經下跌超過６０％。不過，橋水在去年四季度繼續增持
了９７﹒８萬股阿里巴巴，增持比例高達３０％。目前，該股位居橋水第八大重倉股。
　　另有多隻中概股也獲得橋水不同程度加倉。截至去年四季度末，橋水持有２６６萬股拼多多
，相較於三季度末的１９２萬股增加了７４萬股，增持幅度高達３８％。此外，橋水還加倉了
６７萬股京東、１４萬股百度、１４﹒６萬股嗶哩嗶哩、２２﹒８萬股蔚來汽車。（ｊｔ）

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