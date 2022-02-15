【重拳監管】慕尼黑再保險遭罰３０萬，購卡萬塔股權涉經營者集中

《經濟通通訊社１５日專訊》市監總局最新披露，近期對慕尼黑再保險公司收購卡萬塔歐洲

資產有限公司股權未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰決定。公告指出，２０１９年

７月２６日，慕尼黑再保險收購卡萬塔１５％股權，並取得共同控制權，屬於《反壟斷法》第二

十條規定的經營者集中，根據《反壟斷法》相關規定，基於調查情況和評估結論，該局決定給予

慕尼黑再保險３０萬元人民幣罰款的行政處罰。

慕尼黑再保險，１８８０年４月於德國註冊成立，１８８８年在法蘭克福證券交易所上市，

股權結構分散，無最終控制人，主要提供再保險業務、保險業務、保險輔助風險解決方案。

卡萬塔，２０１７年１１月於英國註冊成立，交易前由綠色投資集團（持股１０％）、

ＤＩＦ基礎設施第五有限公司（持股４０％）和卡萬塔控股（持股５０％）三方共同控制，主要

在愛爾蘭境內從事垃圾焚燒發電業務。其中，綠投集團２０１７年８月於英國註冊成立，最終控

制人是麥格理集團，主要從事綠色基礎設施主體投資、項目交付和組合資產管理相關服務業務。

２０１９年７月２６日，慕尼黑再保險與ＤＩＦ簽署《股權轉讓協議》，以取得ＤＩＦ原持

有的卡萬塔１５％股權，並取得共同控制權。２０１９年１２月４日，卡萬塔完成股權變更登記

手續。（ｗｌ）

