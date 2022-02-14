《陶冬天下－陶冬》站著「躺平」的港府抗疫

《陶冬天下》Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒的蔓延，令香港的形勢急轉直下，牽動著所有香港人的心

。筆者剛剛接受了第三針疫苗注射，雖然等候時間略長過之前，筆者感受得到了疫苗中心所有員

工的敬業和操勞，感受得到了香港市民的秩序與耐心。比起許多國家所經歷過的混亂，香港真的

做得很不錯了。



然而，最近所見兩件事，卻令筆者如鯁在喉。



第一件是港府對新冠確診人士居家隔離的安排。家中有人確診並居家隔離，同住的家人竟然可以

出入不受限制。筆者的第一反應是，？＃＠＊＆！。的確歐美也是這樣的規定，不過他們不再準

備動態清零。香港醫院已經飽和了，不得已要將確診者留在家中。這麼處理的原因不難理解，第

一這家人也需要出來購買生活必需品，政府根本沒有提供餐飲與生活必需品的能力，第二政府也

根本沒有可行的技術手段來追蹤有關人士的行程。但是香港有多少家庭可以專門騰一間房間出來

給感染者？Ｏｍｉｃｒｏｎ在空氣中的傳染力有多強，筆者就不贅言了。放一批在自己家中很可

能受到感染的人士上街，卻又逼迫居住大廈有一兩單感染的居民在寒風中等候強檢，真是黑色幽

默。



第二件是星期日中環的街頭、地道里擠滿了數百名外籍工人，百分之百沒有遵守社交距離的要求

，不少人還拉下口罩吃東西。這批人Ｈａｐｐｙ完之後，晚上散去是要回到僱主家中，對社區構

成潛在威脅的。筆者未見不時經過的警察票控違反限聚令的人士。與此形成鮮明對照的是成千上

萬的香港商業、從業人員，卻在嚴苛的限聚令下走向失業、走向破產。



筆者對奮戰在一線，冒著受感染危險高強度、長時間工作的醫護員工乃至前線的抗疫官員，懷著

深切的敬意，他們為著守護香港做出了巨大的犧牲。然而，上面所提的政策漏洞（以及其他許多

）不難被發現，難道不值得高薪厚祿的高官過問嗎？政府要求動態清零，整個社會表現出不同於

歐美的配合和支持，但是政府在政策執行上似乎並沒有打算動態清零，讓為此付出沉重代價的香

港市民情何以堪。



這是真的動態清零，還是身體站著但心理上已經躺平了呢？



坦率說，港府白白浪費了疫情平靜的一年半時間。安心出行，至今不是實名制，也無法在必要時

追蹤行程。長者疫苗接種率低的問題早就出現了，為何到現在才臨時抱佛腳？香港人均病床少，

隔離病床更少，但是兩年來卻沒有改變。



坦率說，動態清零不是一句口號。中國內地在動態清零上過去兩年做得十分成功，但這是在行政

強勢、司法基礎、民眾支持、大數據追蹤等得天獨厚的條件共同支持下取得的。社區、村鎮挨家

挨戶敲門的這種基層動員能力，是不可複製的。民眾百分之百的配合服從，也是不可複製的。



坦率說，港府目前的政策正在為香港經濟帶來結構性傷害。無數金融界外派人員，正在搬離香港

去往新加坡，因為現行的隔離政策實在對開展業務太難了。這種情況不僅在金融業發生著。而且

，商業、就業的犧牲是看不見盡頭的，因為以香港這樣的開放型經濟，出現感染個案會不斷發生

。



無論是繼續動態清零還是與病毒共存，請港府給出一個清晰的、經過深思熟慮的、可以為多數市

民所接受的長遠策略。目前這種兩邊不到岸的抗疫政策，對不起香港市民，也對不起你的職位。

《陶冬》（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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