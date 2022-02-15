  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2022 09:31

《股林淘金－林家亨》美股迎戰事，油價升近百

　　《股林淘金》昨天（１４日）烏克蘭總統邀請美國拜登總統到訪烏克蘭，美股市場較為平靜
，道指反覆拉鋸後收市下跌１７１點，納指中段曾經倒升，收市時跌幅不足１點。美國電車板塊
回升，但中國電車三寶表現不一，理想汽車上升１﹒２１％、蔚來汽車下跌１﹒２９％、小鵬汽
車下跌０﹒７％及比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價下跌１﹒８元。
　　港股ＡＤＲ比例指數下跌１１１點，騰訊（００７００）下跌２﹒７７元、美團
（０３６９０）下跌０﹒３１元及京東集團（０９６１８）上升０﹒８４元。
　　預計港股今日（１５日）在保歷加通道中線大約２４４１０點有不俗的支持，在此水平可以
重新分階段吸納優質大市值股份作中、長線持有。預計美國聯儲局不會在２月份提前加息，最快
的加息行動應會等到３月１７日才會執行。另外，美國拜登總統曾經預言本星期三俄羅斯將會發
動入侵烏克蘭的預言也應會落空，港股大市有機會重拾升軌。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/02/2022
【預算前瞻】畢馬威料本財年赤字370億　倡派五千元電子消費券
中國故事14/02/2022
《神州經脈》人行續釋寬信用訴求　惟收水加速A場再跌　外資轉走
財經熱話14/02/2022
【內房困局】售產降級欠債　負面消息再連環爆　內房股全線急跌
財經熱話14/02/2022
俄烏緊張油價創7年高疊加高息，油股進可攻退可守？
FOCUS14/02/2022
【FOCUS】白宮煽風點火開戰　烏克蘭人靜賞莎翁劇
財經熱話14/02/2022
【手機設備】舜宇「曙光初現」吼位買入？丘鈦買家趁好消息入市出貨？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金