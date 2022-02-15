《股林淘金－林家亨》美股迎戰事，油價升近百

《股林淘金》昨天（１４日）烏克蘭總統邀請美國拜登總統到訪烏克蘭，美股市場較為平靜

，道指反覆拉鋸後收市下跌１７１點，納指中段曾經倒升，收市時跌幅不足１點。美國電車板塊

回升，但中國電車三寶表現不一，理想汽車上升１﹒２１％、蔚來汽車下跌１﹒２９％、小鵬汽

車下跌０﹒７％及比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價下跌１﹒８元。

港股ＡＤＲ比例指數下跌１１１點，騰訊（００７００）下跌２﹒７７元、美團

（０３６９０）下跌０﹒３１元及京東集團（０９６１８）上升０﹒８４元。

預計港股今日（１５日）在保歷加通道中線大約２４４１０點有不俗的支持，在此水平可以

重新分階段吸納優質大市值股份作中、長線持有。預計美國聯儲局不會在２月份提前加息，最快

的加息行動應會等到３月１７日才會執行。另外，美國拜登總統曾經預言本星期三俄羅斯將會發

動入侵烏克蘭的預言也應會落空，港股大市有機會重拾升軌。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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