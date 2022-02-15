【ＦＯＣＵＳ】搶搭「元宇宙」前仆後繼，今年還看兩焦點

【ＦＯＣＵＳ】儘管有Ｍｅｔａ單日市值蒸發逾２０００億美元的「滑鐵盧」在前，但從麥

當勞到王

老吉、從Ｇｕｃｃｉ到比亞迪，從爆款社交程式「啫喱」到「冰墩墩」特許生產商元隆雅圖，乃

至香

港的地產大亨、主題樂園……仍前仆後繼搶搭「元宇宙」快車－－到底名為「元」的花花宇宙有

何奧妙？而今年的實際焦點何在？



＊王老吉、比亞迪、海洋公園紛加入＊



周二（１４日）情人節，連續多年虧損的海洋公園宣布進軍元宇宙，與區塊鏈遊戲巨頭

Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ合作，為遊客創造數碼化嶄新互動娛樂體驗；此是繼新世界行政總裁鄭

志剛去年底宣布

購入Ｔｈｅ Ｓａｎｄｂｏｘ一塊虛擬土地，建立基於元宇宙的創新中心後，地產、休閒等傳統

行業齊欲借

技術東風突圍。

自社交媒體鼻祖Ｆａｃｅｂｏｏｋ去年１０月底宣布改名Ｍｅｔａ，高調轉型元宇宙，股價

至今已挫逾三成

；２月３日更單日雪崩逾２６％，市值蒸發２３７１億美元，罪魁禍首即是元宇宙部門

Ｒｅａｌｉｔｙ Ｌａｂｓ年度

經營虧損突破百億美元關口，且預計今年虧損仍將「顯著」增加。

儘管如此，在「到２０２４年，全球元宇宙市場規模料將高達８０００億美元」的巨大錢景

誘惑下，

除了中美一眾科技巨頭，麥當勞、王老吉、Ｇｕｃｃｉ、比亞迪、元隆雅圖等無分衣食住行玩，

誓同

要分一杯羹；而主打元宇宙虛擬形象的社交ＡＰＰ「啫喱」，更是上線不到一個月就位居蘋果應

用

商店免費下載榜之首（現已暫停新用戶進入）。



＊本質下一代互聯網應用和社會形態＊



名為「元」的花花宇宙到底有何奧妙？何解巨企、資本、政府（如上海將其寫入十四五規劃

）

，全數投入其中？簡而言之，元宇宙代表下一代互聯網應用和社會形態，即人類從現時的數字孿

生（如谷歌地圖）、虛擬原生（如遊戲角色），走向未來的虛實共生、虛實聯動。

借助雲計算、ＡＩ、區塊鏈、ＶＲ╱ＡＲ╱ＭＲ、物聯網、機器人等技術建構起來的元宇宙

，將助人類

實現時空拓展、人機融生、經濟增值。以經濟增值為例，未來不單有數字系統內虛擬人經濟行為

，如虛擬地產、數字消費、社交互動所產生的虛擬原生價值增值；還有與實體產業融合而產生的

真實經濟收益，例如汽車元宇宙的ＡＲ輔助駕駛、虛擬開發╱測試，零售元宇宙的前置購物體驗

、

隨時隨地沉浸式消費體驗等。

如此人機融生的終極形態，如前人未至之境，蘊含無限機會和財富。在各種令人眼花撩亂的

元宇宙炒作噱頭之外，２０２２年最值得關注的當屬中國央媽的數字人民幣多場景應用和美國巨

企特

斯拉的人形機器人Ｏｐｔｉｍｕｓ。

