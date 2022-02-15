  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2022 12:45

【ＦＯＣＵＳ】搶搭「元宇宙」前仆後繼，今年還看兩焦點

　　【ＦＯＣＵＳ】儘管有Ｍｅｔａ單日市值蒸發逾２０００億美元的「滑鐵盧」在前，但從麥
當勞到王
老吉、從Ｇｕｃｃｉ到比亞迪，從爆款社交程式「啫喱」到「冰墩墩」特許生產商元隆雅圖，乃
至香
港的地產大亨、主題樂園……仍前仆後繼搶搭「元宇宙」快車－－到底名為「元」的花花宇宙有
何奧妙？而今年的實際焦點何在？

＊王老吉、比亞迪、海洋公園紛加入＊

　　周二（１４日）情人節，連續多年虧損的海洋公園宣布進軍元宇宙，與區塊鏈遊戲巨頭
Ｔｈｅ　Ｓａｎｄｂｏｘ合作，為遊客創造數碼化嶄新互動娛樂體驗；此是繼新世界行政總裁鄭
志剛去年底宣布
購入Ｔｈｅ　Ｓａｎｄｂｏｘ一塊虛擬土地，建立基於元宇宙的創新中心後，地產、休閒等傳統
行業齊欲借
技術東風突圍。
　　自社交媒體鼻祖Ｆａｃｅｂｏｏｋ去年１０月底宣布改名Ｍｅｔａ，高調轉型元宇宙，股價
至今已挫逾三成
；２月３日更單日雪崩逾２６％，市值蒸發２３７１億美元，罪魁禍首即是元宇宙部門
Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｌａｂｓ年度
經營虧損突破百億美元關口，且預計今年虧損仍將「顯著」增加。
　　儘管如此，在「到２０２４年，全球元宇宙市場規模料將高達８０００億美元」的巨大錢景
誘惑下，
除了中美一眾科技巨頭，麥當勞、王老吉、Ｇｕｃｃｉ、比亞迪、元隆雅圖等無分衣食住行玩，
誓同
要分一杯羹；而主打元宇宙虛擬形象的社交ＡＰＰ「啫喱」，更是上線不到一個月就位居蘋果應

商店免費下載榜之首（現已暫停新用戶進入）。

＊本質下一代互聯網應用和社會形態＊

　　名為「元」的花花宇宙到底有何奧妙？何解巨企、資本、政府（如上海將其寫入十四五規劃

，全數投入其中？簡而言之，元宇宙代表下一代互聯網應用和社會形態，即人類從現時的數字孿
生（如谷歌地圖）、虛擬原生（如遊戲角色），走向未來的虛實共生、虛實聯動。
　　借助雲計算、ＡＩ、區塊鏈、ＶＲ╱ＡＲ╱ＭＲ、物聯網、機器人等技術建構起來的元宇宙
，將助人類
實現時空拓展、人機融生、經濟增值。以經濟增值為例，未來不單有數字系統內虛擬人經濟行為
，如虛擬地產、數字消費、社交互動所產生的虛擬原生價值增值；還有與實體產業融合而產生的
真實經濟收益，例如汽車元宇宙的ＡＲ輔助駕駛、虛擬開發╱測試，零售元宇宙的前置購物體驗

隨時隨地沉浸式消費體驗等。
　　如此人機融生的終極形態，如前人未至之境，蘊含無限機會和財富。在各種令人眼花撩亂的
元宇宙炒作噱頭之外，２０２２年最值得關注的當屬中國央媽的數字人民幣多場景應用和美國巨
企特
斯拉的人形機器人Ｏｐｔｉｍｕｓ。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話15/02/2022
信達生物新藥不獲批連日急跌　大摩籲增持股價彈逾一成
FOCUS15/02/2022
【FOCUS】搶搭「元宇宙」前仆後繼　今年還看兩焦點
市場動向15/02/2022
節日不斷　使費大　如何減輕還款壓力
市場動向15/02/2022
安永助企業4D數碼轉型 提升營運效益
開市Good Morning15/02/2022
黃師傅料油價於100美元前回吐　中海油跌穿9.5元止賺
大行報告15/02/2022
【大行炒D乜】四大行維持舜宇目標評級　瑞信最牛睇$295
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金