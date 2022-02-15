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15/02/2022 14:02

【內房困局】標普信評：房企今年將迎兩輪償債高峰期

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中資房企境外債信用近期引發市場擔憂，據報在２０２２年，
房企將面臨數輪債務兌付高峰期。
　　據標普信評發布的研究報告，２０２２年，１１６家樣本企業年內國內債券到期金額約
２３００億元（人民幣．下同），其中３月和７月是相對到期高峰。
　　如果考慮到海外美元債，房企面臨的債務重壓將更大。Ｗｉｎｄ數據顯示，２０２２∼
２０２５年是房企美元債兌付高峰期，房企海外債到期餘額分別為２７３﹒２５億美元、
１８２﹒８億美元、１９０﹒３２億美元及１７９﹒９４億美元，２０２２年償債壓力集中於上
半年。
　　在資金流動性上，房企總部也面臨一定壓力。標普信評表示，房企大部分的現金流和貨幣資
金沉澱在子公司項目層面，本部貨幣資金量較低。截至２０２１年６月末，１１６家樣本房企母
公司層面的貨幣資金，僅佔合併口徑總計的１６％左右。
　　有統計顯示，去年下半年，有超４０個城市城收緊了預售資金監管。不過，部分地區過度收
緊的監管措施，加劇房企資金周轉不暢的情況。因此，標普認為，房企今年的債務到期情況不容
樂觀。
　　日前市場消息稱，「全國性的商品房預售資金監督管理辦法」已於近日制定出台，意味著趨
緊的監管局面有望得到放鬆。標普認為，全國性規範化的預售資金監管制度，將一定程度上有利
於改善過度收緊的預售資金監管方式，有利於房企提高資金調配效率，以更好地應對流動性壓力
。（ｃａ）

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