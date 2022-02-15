【內房困局】標普信評：房企今年將迎兩輪償債高峰期

《經濟通通訊社１５日專訊》中資房企境外債信用近期引發市場擔憂，據報在２０２２年，

房企將面臨數輪債務兌付高峰期。

據標普信評發布的研究報告，２０２２年，１１６家樣本企業年內國內債券到期金額約

２３００億元（人民幣．下同），其中３月和７月是相對到期高峰。

如果考慮到海外美元債，房企面臨的債務重壓將更大。Ｗｉｎｄ數據顯示，２０２２∼

２０２５年是房企美元債兌付高峰期，房企海外債到期餘額分別為２７３﹒２５億美元、

１８２﹒８億美元、１９０﹒３２億美元及１７９﹒９４億美元，２０２２年償債壓力集中於上

半年。

在資金流動性上，房企總部也面臨一定壓力。標普信評表示，房企大部分的現金流和貨幣資

金沉澱在子公司項目層面，本部貨幣資金量較低。截至２０２１年６月末，１１６家樣本房企母

公司層面的貨幣資金，僅佔合併口徑總計的１６％左右。

有統計顯示，去年下半年，有超４０個城市城收緊了預售資金監管。不過，部分地區過度收

緊的監管措施，加劇房企資金周轉不暢的情況。因此，標普認為，房企今年的債務到期情況不容

樂觀。

日前市場消息稱，「全國性的商品房預售資金監督管理辦法」已於近日制定出台，意味著趨

緊的監管局面有望得到放鬆。標普認為，全國性規範化的預售資金監管制度，將一定程度上有利

於改善過度收緊的預售資金監管方式，有利於房企提高資金調配效率，以更好地應對流動性壓力

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