《匯市縱橫－蕭啟洪》愛是永恒



《匯市縱橫》２月１４日是西方情人節，一個在３０多年前傳到香港的西方節日。２月１５

日是農曆正月十五，為元宵佳節，也為中國的情人節。今年這兩個一東一西的情人節連在一起，

對一眾男士來說可能是一個好消息，因為兩個情人節可以並在一起慶祝，確實為荷包節省不少。

但對於一眾商家而言，新冠疫情在港爆發已經令他們頭痛不已，還疊加情人節拚在一起，真的體

現了禍不單行！



＊愛是甚麼＊



筆者也不想多談這個令人不快的新冠疫情，就不如談談情人節吧！希望在鋪天蓋地的疫情報

告當中可以添加一點浪漫及溫馨。要談情人節，先談「愛」。其實「愛」是甚麼？是一種感覺？

是一種信任？是關心？是幫助？還是靈魂的共鳴？其實愛本質上為一個抽象概念，可以體驗但卻

難以言語。愛，代表著願意為對方無條件的付出，而不求回報。在當今的功利社會這個概念不是

親身經歷實難言存！

說實話，筆者也並不肯定都懂得甚麼是愛！只知道愛是難以用筆墨所能形容。以男女的愛為

例，初初共處時是火熱的，分分秒秒也想在一起！組織家庭後愛變成了一種責任，燃燒後的愛顯

得內斂，沉澱後顯得自然，就像與生俱來一樣。到孩子長大成家以後，老伴在身體機能減退下相

互更依靠，也許在吵鬧中細訴著往事共度餘生。到此筆者不禁想起《聖經》哥林多前書第十三章

第四節中說：愛是恒久忍耐，又有恩慈；愛是不嫉妒；……；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，

凡事忍耐；愛是永不止息。（筆者並不是教徒，但偶爾也喜歡聽聽聖經的道理！）

愛的複雜性在於他的主觀性，他的多維度。如父母對子女的愛，對兄弟姐妹的愛，對朋友的

愛，對動物的愛，甚至對一些有紀念性死物的愛等等。筆者忽然想起世界上會否存在政府對子民

的愛呢？在我國的歷史中也出現過很多愛民如子的君王，但到底當時那些君主是真的為了子民的

福祉，還是作為政治力量的平衡工具呢？這個我想我們就不用管太多，只要黎民百姓都能得到好

處，能安居樂業，能安享太平，就是了！

上周除了疫情爆發新聞佔據了整個網路，美國的通脹新高也觸動了金融市場的神經。上周四

（１０日），美國公布１月份消費者物價指數以４０年新高的７﹒５％年率增長，也超出市場的

預期。消息出來之後金融市場把２０２２年全年加息預期從４－５次上升至６次（共１﹒５％）

，且３月份加息５０基點的呼聲甚高。筆者不敢輕言美聯儲的動作會否如市場預期一致，但值得

留意的是，市場對於長期美國國債的利率還是十分的保守。雖然十年期的國債孳息超越２％，但

相對於短端的上升，還是十分約制。這可能說明了市場並不對通脹的持續上升感到過分的擔憂。

周五，美國利率從高位回撤又是否稍露端倪呢？還是只是對當前地緣政治形勢的短暫調整？



＊人口老化＊



筆者上周拜讀了經濟學人的一篇專題報告，當中談到目前全世界人口邁向老年的情況令筆者

憂心忡忡。報告引用聯合國在２０１９年的人口增長報告，當中描述全球老齡人（＞５０歲）的

總人口佔比從１９５０年的１５％增長至今達２５％，並在２１００年可能達４０％，即５個人

當中有２位老年人。美國方面這個比例將從現在約３５％上升至約４５％。而中國將從與美國相

約的３５％增長至５０％。這個預期是基於當前的生育率，而這個數字在經濟發展的不斷向上已

經慢慢的往下走。以印度為例，現在的育齡女性平均生２﹒０個小孩，已經令死亡率稍微高於出

生率。中國的情況也好不了多少，育齡女性在２０２０年平均生２﹒１個小孩，１孩政策放鬆了

看來成效不彰。

對於人口老化當以日本的經歷令人記憶猶新，在上世紀８０－９０年代經濟騰飛，當時筆者

還是剛入行，發現世界十大銀行中有大部分是日本的銀行。當時日圓不斷升值，國內的房價猛漲

，聽說樓按最長可以做５０年，即要兩代人一起供樓！資產泡沫嚴重，在９４年日圓達到歷史高

峰後，因日本國內的資產泡沫爆破，日圓一直貶值至今，經濟也經歷了「迷失３０年」至今尚未

全面復甦。有經濟學家提出，資產泡沫爆破，疊加日本步入老齡社會，再加上日本人對信用的重

視，令經濟迷失至今。說白點就是，當資產泡沫的年代，社會借貸過度（借貸可以看成先洗未來

錢），因此掏空了社會未來幾十年的收入，且人口老齡化令生產力下降，儲蓄增加，消費減弱，

國民又不想賴債（這是日本民族的特性，且賴債可能會出現災難性的經濟結果），在人口政策排

外的民族性下，經濟復甦無力。現在日本的平均年齡是４８，６５歲以上的佔２５％（５０歲以

上的約佔４８－４９％，估計２０５０年超５５％，而２１００則回落至５３－５４％仍然較高

的水平）。經濟模型都說人口老化（則儲蓄上升）與利率反向而行，因此可能解析了美國市場對

長期利率持續不振的原因。也可能揭示了美聯儲的心態！



＊躺平現象＊



當然事情並沒有短短描述的簡單，但也作為讀者的一個參考。眼下的年輕人，確實在生活壓

力下躺平的現象逐漸普及，他們享受生活，愛刺激，不愛責任（或不愛太多的責任，或覺得背不

遍的家庭往往５口以上。看見父母每天辛勞的工作，筆者常常問父母，為甚麼生活那麼艱苦還生

養那麼多孩子？父母總愛回答：怕甚麼！天生天養！若說這是父母對我們的愛，不如說是對社會

的愛吧！對此，筆者對父母的愛從來沒有埋怨，只有感恩！最後在這祝大家雙情人節快樂，合皮

！同時別忘了救救社會！



＊本周策略＊



加元：早前建議候高於１﹒２６５０水平沽出美元兌加元已成交，目標１﹒２４５０，止蝕

１﹒２８２０。



歐元：早前建議候高於１﹒１４５０水平沽出歐元兌美元已在１４╱２於１﹒１３００平倉，獲

利１５０點子。



澳元：早前建議候低於０﹒７０５０買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７２５０，止蝕

０﹒６９００。



英鎊：本周建議候低於１﹒３５００買入英鎊兌美元，目標１﹒３６５０，止蝕１﹒３４２０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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