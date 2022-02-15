《珠玉之論－陳鳳珠》內地藥品集採成效顯著

《珠玉之論》港股於２５０００點關口遇阻力，投資氣氛尚未完全恢復，市場仍靜候內地大

力推出財政政策以支持經濟發展，因此入市態度仍然審慎。由於即將進入業績期，預期投資者將

觀望業績結果，料短期內資金未會大舉入市。至於本周恒指將公布季檢結果，留意染藍股份下周

或會有被動資金流入。



國家醫保局表示國家組織藥品集採已展開６批，共採購２３４種藥品，涉及市場金額約佔公

立醫療機構化學藥和生物藥採購金額的三成。去年內地將集採從化學藥拓展到生物藥領域，而高

值醫用耗材集採聚焦心內科及骨科領域，進一擴大了改革的覆蓋層面。截至２０２１年底，國家

組織藥品和高值醫用耗材集採累計節約２６００億元人民幣，因此有助維持醫藥價格水平總體穩

定。而集中採購品種出現價降、量升及質優的特點，且價格回歸合理水平，前６批藥品集採平均

降價５３％。



未來國家醫保局將常態化及制度化展開藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，令集採成為公立

醫療機構採購的基本模式，到２０２２年底，將實現國家和省級集採藥品合計於每個省份平均達

到３５０個以上，高值醫用耗材品種達到５個以上，使集採成為常態化。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者並無持有上述股票



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

