  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2022 09:12

《珠玉之論－陳鳳珠》內地藥品集採成效顯著

　　《珠玉之論》港股於２５０００點關口遇阻力，投資氣氛尚未完全恢復，市場仍靜候內地大
力推出財政政策以支持經濟發展，因此入市態度仍然審慎。由於即將進入業績期，預期投資者將
觀望業績結果，料短期內資金未會大舉入市。至於本周恒指將公布季檢結果，留意染藍股份下周
或會有被動資金流入。
　
　　國家醫保局表示國家組織藥品集採已展開６批，共採購２３４種藥品，涉及市場金額約佔公
立醫療機構化學藥和生物藥採購金額的三成。去年內地將集採從化學藥拓展到生物藥領域，而高
值醫用耗材集採聚焦心內科及骨科領域，進一擴大了改革的覆蓋層面。截至２０２１年底，國家
組織藥品和高值醫用耗材集採累計節約２６００億元人民幣，因此有助維持醫藥價格水平總體穩
定。而集中採購品種出現價降、量升及質優的特點，且價格回歸合理水平，前６批藥品集採平均
降價５３％。
　
　　未來國家醫保局將常態化及制度化展開藥品和高值醫用耗材集中帶量採購，令集採成為公立
醫療機構採購的基本模式，到２０２２年底，將實現國家和省級集採藥品合計於每個省份平均達
到３５０個以上，高值醫用耗材品種達到５個以上，使集採成為常態化。
《安里資產管理有限公司投資組合經理　陳鳳珠》
　
＊筆者並無持有上述股票
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話14/02/2022
【預算前瞻】畢馬威料本財年赤字370億　倡派五千元電子消費券
中國故事14/02/2022
《神州經脈》人行續釋寬信用訴求　惟收水加速A場再跌　外資轉走
財經熱話14/02/2022
【內房困局】售產降級欠債　負面消息再連環爆　內房股全線急跌
財經熱話14/02/2022
俄烏緊張油價創7年高疊加高息，油股進可攻退可守？
FOCUS14/02/2022
【FOCUS】白宮煽風點火開戰　烏克蘭人靜賞莎翁劇
財經熱話14/02/2022
【手機設備】舜宇「曙光初現」吼位買入？丘鈦買家趁好消息入市出貨？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金