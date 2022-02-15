《股壇解碼－戴名》聯儲加息不手軟？呷哺呷哺（５２０）苦苦支撐

《股壇解碼》聯儲局議息會後聲明給出全年加息７次的驚人預期，聯儲局若落實執行加上美

元為主要貨幣，屆時全球資金將流向美元資產，這股資金流將足以支撐美元的強勢和美股升勢。

按每次加息的最低消費０﹒２５％計算，全年也要加息１﹒７５％，差不多可以肯定是每次議息

後宣布加息已無可置疑，如果其中一次加息不只０﹒２５％的話，將對全球經濟的復甦將起了窒

礙的效果，但看美匯指數穩守９５關口，相信美匯短期將保持強勢，投資者要留意美股期貨期權

在農曆年期間雙雙出現好倉暴增，但在上星期雙雙出現好倉淨倉數目下降趨勢，但倉底仍然以好

倉為主，相信在結算日前將再次迎來歷史新高，唯一讓投資者不放心的是美國１月份ＣＰＩ創

４０年新高是否足以令聯儲局在３月大幅加息。



＊逼在眉睫＊



烏克蘭局勢漸趨不穩，俄羅斯雖說不會進入烏克蘭，但卻不斷向邊境增兵，烏克蘭除了掌控

著歐洲天然氣供應樞紐外，亦是俄羅斯一直放不下的痛，前蘇聯的重型軍火庫和核武中心就在基

輔（今日烏克蘭的首都），俄羅斯的軍工技術一直留在烏克蘭，在各國軍備競賽日益激烈的今天

，重奪烏克蘭看來是普京一大心願，加上普京出席完北京冬奧開幕典禮後便匆匆回國，更加讓外

界猜測戰事一觸即發，投資者暫時宜對股市觀望。



＊愈收愈緊＊



網上傳聞國內銀行從３月１日開始收緊現金提存限額，覆蓋地區從之前的試點推行擴展至全

國，每次提存超過５萬人民幣或１萬美元等值貨幣時需要提交資金來源證明，此舉進一步對金融

業客戶的ＫＹＣ、Ｄｕｅ Ｄｉｌｉｇｅｎｃｅ、ＡＭＬ尺度收緊之餘更可以追查瞞稅等相關不

法行為，防止資金通過銀行體系以外的渠道流出國外，存款需要來源證明可以理解，但提款也要

證明就有點不明所以，在一動不如一靜和國內經濟下行的大環境下亦間接收緊了貨幣流通性，投

資市場為了躲開３月１日的死線將在２月份出現拋售潮。



＊熊心不滅＊



前周五（４日）恒指紅盤高開高走，全日升７７０點大夾淡倉收爐，對比前一天（３１日）

收市的牛熊證街貨比例６９：３１，一般預計熊證在夾倉後應該屍骸遍地，但數據顯示前周五收

市後的牛熊證街貨比例竟然出乎意外地的５５：４５，相對的期指張數相若，證明散戶眼見大市

兩個交易日急升１０００點後紛紛流入２５０００點附近熊證博回調，由於散戶開始追入看淡，

恒指上周四（１０日）在大戶夾倉下先升穿熊證重倉位再回調，短線支持位在２２６００點附近

。



＊股票簡評＊



呷哺呷哺（００５２０）主要於中國以呷哺呷哺品牌從事經營火鍋連鎖餐廳業務，集團在中

國以呷哺呷哺品牌於北京、河北、天津、上海、山西、遼寧、江蘇，山東和河南等地經營火鍋連

鎖餐廳，另外呷哺呷哺在北京設有一家中央食物加工廠和配送中心，亦分別在上海，天津，河北

省和遼寧省設有區域配送中心，並且擁有三間轉運倉庫。

集團在９８年由台灣商人賀光啟所創立，自從ＳＡＲＳ一役，呷哺呷哺的一人一鍋才受到關

注，在上市的頭兩年（１４、１５年）裏業績驚人，但自１５年起便開始利潤下滑，淨利率由

１５年的８６％至１８年的１０％，在１９年時更出現負增長，而翻枱率也由１３年的４﹒２倍

一直跌至２０年的２﹒３倍，雖然集團聲稱巔峰時期翻枱率達到７倍，個人對這個倍數是有保留

，翻枱率大幅下跌象徵著集團的收入也受拖累，假設人均消費和門店數目不變，整體收入已經打

了個六折，集團為了要突破業績，集團在１６年推出副線品牌湊湊，主打小資（年輕有消費力）

市場，１７－２０年呷哺呷哺人均消費分別為４８﹒４元，５３﹒３元，５５﹒８元，６２﹒３

元，在一般二線城市來說這已經不是一般普羅大眾能承擔的，在一線城市更是人均１００元以上

，這與集團一直走的平民路線背道而馳。

一直疲弱的業績令持倉長達６年的高瓴資本在去年３月對呷哺呷哺減持５７７２萬股（全數

清倉），摩根史丹利也由持股超過９％減持至不到１％，去年８月份集團ＣＥＯ提出了回歸平民

消費的新方向，同時今年開始在新加坡開設首間門店，並且打算在未來５年在新加坡計劃開設總

數５０間包含多個品牌的分店，進入投資期的海外市場還在燒錢階段，而中國疫情在去年底開始

有擴散跡象，加上國內經濟開始走下坡，呷哺呷哺未來幾年的盈利肯定出現大幅度的倒退，網上

傳聞集團去年和海底撈（０６８６２）同樣出現關店潮，而且數目在２００間左右，在諸多不利

條件下，合理買入價在３﹒５附近。《資深市場人士 戴名》



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