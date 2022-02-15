【新冠肺炎】傳港府有意徵用會展設社區隔離設施

《經濟通通訊社１５日專訊》本港第五波疫情持續升級。據《香港０１》報道，負責物色增
加社區隔離及治療設施的發展局，有意徵用灣仔的香港會議展覽中心，作為社區隔離設施。總括
來說，會展有九個優點，適合設隔離設施。
發展局表示，正物色地點增設社區隔離及治療設施，而會展管理公司發言人回應指，將全力
支持政府的防疫政策及措施，定必全力配合。
目前醫院病床及隔離設施只有６０００張病床，追不上每日新增以千計的確診者。（ｃｌ）
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