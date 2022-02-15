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15/02/2022 10:06

【新冠疫苗】劉宇隆：日均接種量達３０萬有籌謀必定做到

　　《經濟通通訊社１５日專訊》疫苗可預防疾病科學委員會主席、香港大學兒童及青少年科學
系講座教授劉宇隆在出席電台節目時表示，已呼籲政府邀請不同的醫學團體及私家醫生，參與外
展接種工作，為兒童及長者接種新冠疫苗，亦向家長表示，只要子女之前接種過採用滅活平台的
季節性流感疫苗，基本上都也能接種新冠疫苗，亦指出幼童的照顧者應該全部接種疫苗，降低他
們感染的風險。
　　對於早前對於港大感染及傳染病中心總監何栢良指，本港要加快疫苗接種速度至平均每日
３０萬劑，劉宇隆指出，這個建議雖然聽起來匪夷所思，但其實只要有計劃和籌謀是一定做得到

　　瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，若市民家中有小童感染新冠病毒，家長或照
顧者應保持冷靜，等候當局安排，期間要觀察病童有否發燒，以及進食、作息、大小便和神智等
情況，又指出若確診子女出現「紅色警號」，包括呼吸困難、咀唇發紫及心口痛等，便要馬上召
喚救護車，安排將患者送院。
　　關日華指出，嘔吐屬於中度需要留意的徵狀，指新冠病毒入侵人體，不只影響呼吸系統，亦
有機會影響中樞神經系統，引致腦炎。（ｂｎ）

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