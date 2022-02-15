【新冠肺炎】陳帆：已就疫情風險調整機組人員隔離要求

《經濟通通訊社１５日專訊》早前國泰（００２９３）機組人員家居檢疫時毋須佩戴手帶被

指是防疫漏洞，港府上周三起已要求貨機機組人員在家隔離時需佩戴電子手環，曾前往高風險地

區的客機機組人員，則要入住指定檢疫點隔離１４天。運房局局長陳帆在立法會交通事務委員會

上表示，新措施是因應疫情風險調節。對於實政圓桌田北辰批評當局在今波疫情出現近一個月後

，才做出應對太遲行動，陳帆解釋，修改措施需要經內部討論。



＊正就東九龍「過山線」研究不同方案＊



陳帆指，將軍澳藍田隧道至今有約３０名地盤工人確診新冠病毒，對工程進度有一定影響，

地盤在清潔消毒後會盡快復工，目標仍然是與將軍澳跨灣大橋一併開通。被問到若隧道未能在今

年內開通，當局會否考慮提早推出將軍澳隧道免費作為補償，陳帆稱會爭取追回工程進度。

《鐵路發展策略２０１４》提出興建東九龍「過山線」，連接觀塘線、屯馬線鑽石山站，和

將軍澳線的寶琳站。陳帆指，東九龍「過山線」涉及的鐵路斜度大，港鐵正在研究不同方案，會

向當局提交進度報告，又指會視乎新鐵路線與現有鐵路的關聯，考慮引入新營運商。

《施政報告》提出《北部都會區發展策略》，他表示，港府要求港鐵公司（０００６６）今

年內提交北環線支線的技術和財務建議，「專班」亦已展開連接洪水橋及前海的港深西部鐵路的

研究，首階段研究預計在今年內完成。政府又計劃今年下半年展開《跨越２０３０年的鐵路及主

要幹道策略性研究》的諮詢工作，探討鐵路及主要幹道基建的布局，讓有關規劃能配合甚或預留

容量，以滿足包括《北部都會區發展策略》等香港整體長遠發展的需要。



＊研究把港車北上不設配額延伸至另一個港深陸路口岸＊



他又表示，政府正全速推進「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」，待疫情受控和內地與香

港人員正常往來逐步恢復後，可讓合資格香港私家車無須事先取得常規配額經大橋往來香港與廣

東省。兩地政府亦會參考計劃實施經驗，積極研究適時把計劃延伸至另一個港深陸路口岸，讓香

港私家車可以無須配額穿梭粵東粵西。

他又透露，正檢視整體的士營運和管理，並將會提出一系列建議改善的士行業的發展，包括

探討如何透過專業車隊管理提升的士服務質素，為乘客提供更優質的服務，希望透過引入的士司

機違例記分制，以及提高有關利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，為乘客提供更好的保

障。當局稍後會就上述建議連同的士收費加價申請一併諮詢委員會的意見。（ｃｌ）

