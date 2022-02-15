【國安立法】消息：國安處拘捕藝人阮民安，涉煽動意圖及洗黑錢罪

《經濟通通訊社１５日專訊》消息指，警方國安處今日拘捕藝人阮民安。他涉嫌違反《刑事
罪行條例》作出具煽動意圖行為及洗黑錢罪。另外一名２０歲男子亦涉嫌洗黑錢罪被捕。據悉，
警方國家安全處高級警司李桂華將於今午舉行記者會交代事件。
根據資料，現年４２歲的阮民安（Ｔｏｍｍｙ）是本港男歌手及藝人，他為前男子組合Ｅ－
ｋｉｄｓ的成員。阮民安過去曾表態支持反修例運動，及在反修例示威現場出現。（ｃｌ）
（ｚｚ）
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