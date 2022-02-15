  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/02/2022 18:07

【國安立法】警拘兩人涉煽動意圖行為及洗黑錢罪，阮民安疑被捕

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國安處高級警司李桂華表示，國安處今午於天水圍及沙田拘捕
兩名男子，分別２０歲及４１歲，報稱歌手及無業，兩人是親屬關係，其中４１歲被捕男子涉嫌
「作出煽動意圖行為」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢
），而２０歲被捕男子則涉及洗黑錢。保安局局長已將大約１４萬資產凍結，分別於本地銀行戶
口及一個馬會投注戶口內。據了解，其中一名被捕人為藝人阮民安。
　　李桂華指，被捕４１歲男子於去年９月起，於社交媒體上不斷發出具煽動性行為，希望引起
憎恨政府、司法及激起香港市民不滿，當中包括去年１１月在網上直播演唱會中，演唱一首有「
光復香港時代革命」的歌曲，又涉嫌抹黑及呼籲杯葛本港第５波防疫措施包括接種疫苗。
　　李桂華指，該名被捕的４１歲男子去年３月以個人名義發文，呼籲市民捐款支持暴動罪被捕
的「手足」，而警方調查顯示，多人在去年３月至１１月因其呼籲而入錢，涉款大約１００萬。
該筆款項會先傳入案中另一名被捕的２０歲男子戶口，之後根據分析及紀錄，大約１５萬用作私
人用途，例如吃喝玩樂，另外２７萬則轉入一個馬會投注戶口作賭博之用。（ｃｌ）（ｚｚ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事15/02/2022
《神州經脈》MLF超額續做利率不變　A場普升創指飆高3%
財經熱話15/02/2022
平保擬發房企併購主題債拯救內房　股價續受壓再挫逾3%
財經熱話15/02/2022
【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！
香港要聞15/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：無計劃封城　徵用皇后山荔景邨3000公屋作隔離
財經熱話15/02/2022
《大摩VS大和》信達生物新藥不獲批連日急跌今急彈　大摩睇$65大和$26
FOCUS15/02/2022
【FOCUS】搶搭「元宇宙」前仆後繼　今年還看兩焦點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金