【國安立法】警拘兩人涉煽動意圖行為及洗黑錢罪，阮民安疑被捕

《經濟通通訊社１５日專訊》國安處高級警司李桂華表示，國安處今午於天水圍及沙田拘捕

兩名男子，分別２０歲及４１歲，報稱歌手及無業，兩人是親屬關係，其中４１歲被捕男子涉嫌

「作出煽動意圖行為」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢

），而２０歲被捕男子則涉及洗黑錢。保安局局長已將大約１４萬資產凍結，分別於本地銀行戶

口及一個馬會投注戶口內。據了解，其中一名被捕人為藝人阮民安。

李桂華指，被捕４１歲男子於去年９月起，於社交媒體上不斷發出具煽動性行為，希望引起

憎恨政府、司法及激起香港市民不滿，當中包括去年１１月在網上直播演唱會中，演唱一首有「

光復香港時代革命」的歌曲，又涉嫌抹黑及呼籲杯葛本港第５波防疫措施包括接種疫苗。

李桂華指，該名被捕的４１歲男子去年３月以個人名義發文，呼籲市民捐款支持暴動罪被捕

的「手足」，而警方調查顯示，多人在去年３月至１１月因其呼籲而入錢，涉款大約１００萬。

該筆款項會先傳入案中另一名被捕的２０歲男子戶口，之後根據分析及紀錄，大約１５萬用作私

人用途，例如吃喝玩樂，另外２７萬則轉入一個馬會投注戶口作賭博之用。（ｃｌ）（ｚｚ）

