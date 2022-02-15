《國企紅籌》華電（０９０２）發今年第三期超融券，籌２０億人幣

《經濟通通訊社１５日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，已於近

日完成發行今年度第三期超短期融資券，債券發行額為２０億元（人民幣．下同），期限為３２

天，單位面值為１００元，發行利率為２％。

該集團指，本期債券募集資金將用於補充營運資金、調整債務結構、償還銀行借款及即將到

期債券，其中不少於１２億元擬用於日常經營周轉包括採購煤炭等，以保證當季保民生、保能源

安全穩定供應。（ｗｈ）

