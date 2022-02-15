【北水炒Ｄ乜】淨流出７億人幣，買藥明沽美團

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日（１４日）恒指低開１８１點，報２４７２５點。最高跌

１７３點報２４７３３點，最低跌４２３點報２４４８２點。恒指收報２４５５６點，跌３５０

點或１﹒４１％。

按額度計算，北水全日淨買入７億元人民幣，減少４３﹒３％。北水淨買入最多的個股依次

是藥明生物（０２２６９）、正榮地產（０６１５８）、中國海洋石油（００８８３）；淨賣出

最多的依次是美團（０３６９０）、中國移動（００９４１）、吉利汽車（００１７５）。

主板成交１１３８﹒３８億元減少１８﹒２％。其中港股通成交２７７﹒９億元，佔總成交

２４﹒４％。



＊藥明生物遭摩通減持＊



根據聯交所最新權益披露資料顯示，２０２２年２月７日，藥明生物遭摩通以每股均價

８１﹒０１８７港元減持好倉１９８﹒２５萬股，涉資約１﹒６１億港元。減持後，摩通最新持

好倉數目為４２０，０７６，５３５股，持好倉比例由１０﹒０１％下降至９﹒９６％。

藥明生物跌１﹒２３％報５６元，北水淨買入３﹒５億元；正榮地產跌１５﹒４５％報

１﹒０４元，北水淨買入１﹒３億元；中國海洋石油升０﹒１％報９﹒９６元，北水淨買入

１﹒２億元。

美團跌３﹒６％報２１９﹒６元，北水淨賣出４﹒３億元；中國移動跌１﹒９５％報

５５﹒２５元，北水淨賣出４億元；吉利汽車跌３﹒４１％報１６﹒４２元，北水淨賣出３﹒９

億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） ３﹒４５

正榮地產 （０６１５８） １﹒２８

中國海洋石油 （００８８３） １﹒１９

信達生物 （０１８０１） ０﹒８０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －４﹒３４

中國移動 （００９４１） －４﹒００

吉利汽車 （００１７５） －３﹒９２

華潤啤酒 （００２９１） －３﹒６１

比亞迪股份 （０１２１１） －３﹒３６

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