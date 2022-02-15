《日入而息》政府發６０億元綠色債券，爪哇１２億奪淺水灣豪宅地

《今天重點》

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政府首次發行綠色零售債券，發行額６０億元，息率不少於２厘；陳茂波指藉發綠債冀市民受惠

綠色經濟，鞏固區內綠色金融樞紐地位

爪哇控股（００２５１）以近１２億奪淺水灣豪宅地，呎價創官地新高

據報東亞（０００２３）旗下藍十字競購者名單包括友邦及太保等

林鄭稱明白政府應對疫情未如理想，正不斷作出改善；正招募更多跨境貨車司機，考慮以水路運

物資；每日動用１００萬套快速測試包，已採購１億套；冀與內地及世界有序恢復人員和商貿往

來；再借３千公屋隔離，包括皇后山邨、荔景邨恒景樓；會認真考慮進一步大規模市民檢測；無

計劃「封城」，向病毒投降非選項；林鄭稱特首選舉安排不變，拒回應會否競逐連任

本港新增１６１９宗確診，另有５４００宗初陽個案

李家超外傭初步陽性，李家超快速測試陰性返家隔離

葉劉淑儀司機呈初步陽性，葉劉正在家中自我隔離

特首辦一職員快速測試呈初陽，昨日最後上班

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《即日市況》

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恒指低收２００點報２４３５５，科指跌１１點報５４９０

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒５％創業板漲３％，人行放水成交仍縮

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《美元匯價》

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歐元阻力在１﹒１３８０，可高位做空

歐元最新報１﹒１３４８╱５２，日圓最新報１１５﹒６０╱６１

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《公司業績》

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宏利香港料今年核心盈利雙位數增長，新冠肺炎保單賠償額約３０００萬

譚仔國際（０２２１７）九個月稅後溢利１﹒８３億元跌２０﹒８％

昌利（０８０９８）９個月純利升５１％至４５８１萬元，不派息

宏海（０８０２０）９個月虧損收窄至３８２萬元，不派息

宏強（０８２６２）半年虧損收窄至９８５萬元，不派息

環球美食（０８４９６）半年純利跌５８％至２１萬坡元，不派息

時時服務（０８１８１）９個月純利跌９２％至１８９萬元，不派息

敏捷（００１８６）附屬Ｅｍｅｒｓｏｎ Ｒａｄｉｏ九個月虧損降至２７１萬美元

法諾（０８１５３）９個月虧轉盈４６３萬元，不派息

環球戰略（０８００７）首季度虧損收窄至８０１萬元，不派息

亞洲速運（０８６２０）９個月虧損收窄至１２萬元，不派息

新興印刷（０１９７５）中期純利升８５％至５０８７萬元，派息１﹒８仙

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《公司資訊》

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據報騰訊（００７００）開展ＸＲ業務布局全真互聯網，已開始內部招聘

據報東亞（０００２３）旗下藍十字競購者名單包括友邦及太保等

Ａｃｅ Ｅｉｇｈｔ遞交ＳＰＡＣ主板上市申請；Ａｃｅ Ｅｉｇｈｔ申請香港ＳＰＡＣ上市

信達生物（０１８０１）新藥不獲批連日急跌今急彈，大摩睇＄６５大和＄２６

外電表示匯控（００００５）擬向「炒房」員工發放雙倍花紅；匯豐擔任政府綠色零售債聯席安

排行，將提供認購豁免優惠

攜程（０９９６１）３月推行混合辦公制度，員工每周１－２天自選辦公地點

淡馬錫上季增持拼多多新購京東，減持阿里清倉騰訊音樂

和譽（０２２５６）夥百濟（０６１６０）尿路上皮癌聯合治療臨床研究

中滙集團（００３８２）首財季業績符合預期，今年收入目標１６﹒５億元人民幣

渣打中國宣布２０日起內地暫停接受所有渠道信用卡申請首程控股：計劃兩年內從公開市場回購

不超過３億元公司股份

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）秘魯礦山運輸及生產未來數天將恢復正常

據報潤電（００８３６）擬分拆可再生能源部門上市，籌最多１５６億

拉夏貝爾（０６１１６）其Ａ股股票可能被上交所終止上市

首程控股（００６９７）委任李浩為副主席

人保（０１３３９）１月原保費收入按年升１７﹒９％

天保能源（０１６７１）附屬購燃氣輪機，涉８５２０萬元人民幣

新華保險（０１３３６）１月原保險保費收入升３﹒６％

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《神州民企》

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中滙集團（００３８２）首季度收入按年升６１﹒５％，毛利升６２％

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《中國要聞》

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疫情反復，機構料１月ＣＰＩ和ＰＰＩ同比漲幅續收窄

多部門聯合提醒告誡部分鐵礦石貿易企業

商務部表示１月ＦＤＩ增１７﹒６％至１５８﹒４億美元

教育部表示「雙減」成效明顯，作業總量時長有效控制

內媒表示發改委將召開鐵礦石市場平穩運行提醒告誡會

今年來海南離島免稅店銷售額同比增７成達近百億人幣

發改委發布國家企業技術中心評價，茅台蒙牛等不合格

海南自貿港「零關稅」商品範圍新增過山車等八項

人行３千億ＭＬＦ，續百億逆回購，放水２９００億；人行下周一在港發行２５０億元人民幣央

票；去年地區社融規模增量，前三粵蘇浙均超３萬億

中國與新西蘭自貿協定升級協定書將於４月７日生效

上海推今年首批近１﹒２萬套新房，每平均價５﹒８萬

華勤技術總投資３７億人幣項目落地上海臨港

深圳二手房參考價政策出台滿周年，部分成交價打七折

寧德時代榮譽董事長張毓捷因病離世，享年７９歲

東方財富表示可轉債「東財轉３」若未及時轉股或臨損失

螞蟻財富再回應操縱基金銷售榜單：工作失誤未更新榜單規則

廣東表示高標準建設廣州期貨交易所，強化與港交所合作

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，台灣建議１２名留烏學生盡快離境

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《其他消息》

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林鄭稱特首選舉安排不變，拒回應會否競逐連任

消息指國安處拘捕藝人阮民安，涉煽動意圖及洗黑錢罪

民建聯前成員胡世全第三度宣布參選行政長官

政府首次發行綠色零售債券，發行額６０億元，息率不少於２厘

金管局表示第四季信用卡應收帳款總額升８﹒２％

屋宇署１２月批出１５份建築圖則及１１份入伙紙

香港置業料首季樓價跌最多５％，全年升３－５％

深股通額度全日用近４億元，外資連續兩日流出；滬股通額度全日用５億元，陸股通淨流出３５

億元

羅兵咸永道料本港今年零售銷售增長７％至３７８０億元

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ獲保險代理牌照

德勤料本財年盈餘５８８億倡股票印花稅重返０﹒１％

新加坡連續第三年獲評全球經濟自由度第一，香港再被剔出評分

澳門立法會料《博彩法》可於６月底賭牌期滿前審議

調查指３４％證券業會員認為今年香港市場最值得投資

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《內房困局》

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傳世茂（００８１３）為４０個項目尋買家涉７７１億，惟反應不熱烈；上海世茂建設旗下資管

公司５０００萬人幣股權被法院凍結

傳陽光城已售資產籌超４５０億，惟債務形勢依然嚴峻

央企大悅城控股與招商銀行簽１００億元併購融資協議

平安銀行擬於近期啟動發行５０億元房地產併購主題債

建業胡葆森稱對躺平的房企來說，目前黑鐵時代都不是

標普信評：房企今年將迎兩輪償債高峰期

正榮地產三隻境內債限買，「２０正榮０３」大挫臨停；惠譽降正榮地產評級至「Ｂ」，展望調

整為負面觀察

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《大國博弈》

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據報白宮認為通過貿談對中國施壓能力有限

台灣加入歐盟就中國壓制立陶宛貿易向世貿提出的訴訟

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《重拳監管》

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慕尼黑再保險遭罰３０萬，購卡萬塔股權涉經營者集中

習近平稱加強涉外領域立法，加快數字經濟等立法步伐

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《新冠肺炎》

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本港新增１６１９宗確診，另有５４００宗初陽個案

７間指定診所明日運作，醫管局設未能入院病人熱線

５１歲港男入住澳門檢疫酒店期間確診

中大郭健安稱確診及初確總和每日約６千至７千人染疫

新冠患者列入入院分配系統，按序送院或到隔離設施

傳港府有意徵用會展設社區隔離設施

全國本土確診昨增４０宗，遼寧２９宗最多

兩名港人從珠海自駕到湖南郴州市後確診

港府表示昨日內地供港蔬菜數量回復至平日約七成

防護中心料社區最少５４００名初陽患者未獲安排送院

據報證監會周四與證券界開會，商討應對疫情惡化方案

李家超外傭初步陽性，李家超快速測試陰性返家隔離

葉劉淑儀司機呈初步陽性，葉劉正在家中自我隔離

林鄭稱明白政府應對疫情未如理想，正不斷作出改善；正招

募更多跨境貨車司機，考慮以水路運物資；每日動用１００

萬套快速測試包，已採購１億套；冀與內地及世界有序恢復

人員和商貿往來；再借３千公屋隔離，包括皇后山邨、荔景

邨恒景樓；會認真考慮進一步大規模市民檢測；無計劃「封

城」，向病毒投降非選項

梁子超稱不應視Ｏｍｉｃｒｏｎ為傷風感冒

津貼小學議會主席：取消小六呈分試影響不大

特首辦一職員快速測試呈初陽，昨日最後上班

糖街ＶＩＣＴＯＲＩＡ戲院宣布今日結業

法國外貿銀行表示港疫情清零政策恐損害消費相關行業

華富一邨華裕樓完成圍封強檢，發現１１宗初步陽性

證券業協會表示無收到封城消息，未見業界要大幅裁員

證監會表示本周與業界開會屬恒常對話

陳帆稱已就疫情風險調整機組人員隔離要求

食環署衞生督察初步確診，灣仔辦事處今日關閉

劉宇隆稱日均接種量達３０萬有籌謀必定做到

富衛延長免費疫苗副作用特別保障保障期至６月底

匯豐表示有職員確診感染，三家分行即日起暫停服務

大館因應疫情暫停開放至本月２３日

工銀亞洲慈善基金捐贈快速測試劑予安老院舍等

信銀國際彌敦道分行暫停服務，兩職員列作密切接觸者

華僑永亨銀行開源道分行明日恢復營業

太子厚愛護老院累計１８人染疫，但仍未獲安排檢疫

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