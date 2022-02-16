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即市新聞

16/02/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》短期調整有可能已經完結嗎？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏好和顯著向淡。昨午（１５日）港股從低位略作反彈，升勢受科技股帶動。如果大家問筆者：
「港股的短期調整浪有可能已於昨天完結嗎？」筆者認為是有可能的，因大市的量度跌幅目標已
經到達。只要不出現新重大利淡消息，反彈浪已經或將於今天（１６日）內展開的可能性不容抹
殺。不過，須提醒大家，若反彈浪不能如期出現，即代表新跌浪很大機已經開始。
　　本欄期待的，為港股先反彈上較高的水平，再定後向；於現階段，未可輕言新升浪已經或即
將展開。從技術分析的角度來看主要指數的日線圖，近日形勢的確變壞，現屬好淡難分。大市已
經不容再跌，否則，連中期難得已經轉好的局勢亦會轉淡。明顯地，港股大市如欲正式反彈，該
輪到藍籌股大戶買家發力了。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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