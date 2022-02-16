《缸邊隨筆－石鏡泉》打仗買金定油

《缸邊隨筆》美國話，今天，即周三，俄羅斯會進攻烏克蘭，筆者認為這是美國的抹黑手段

，刻意製造地緣危機，以便美國向北約派兵，輸出武器，但只要烏克蘭不入北約，又或北約不允

烏克蘭加入北約，俄應不會攻烏。



烏克蘭要入北約，要有一定程序，時間要以月計、年計，故今天烏克蘭應仍未入北約，故打

不起來。



但如美國送烏克蘭飛彈，並在烏克蘭豎了起來，就不排除俄羅斯會用飛彈或轟炸機，把這些

設施炸掉，此一如美國經常去炸伊拉克、伊朗、阿富汗、敘利亞一樣。



俄烏雖然不會今時打起來，但市場在恐慌下，就將資金泊在油和金上，故近日油、金價均上

。



在以往的地緣政治危機中，油、金價升的變化。



當地緣政治危機不涉美國時，金價升不多，如２０１４年的克里米亞事件。但如美國牽扯入

來，金價就升多，如９１１和２００３年的海灣戰爭，這可能是因為，不涉美國的地緣政治，美

元也可以變成個資金避難所。但一般言，黃金永遠是在任何地緣政治中最必然的對冲工具，即是

買金實無壞，只在賺多少而已！



＊金價看通脹 油價看供求＊



金價與１０年實質利率是有一定關係，１０年利率升金價便升，原因是１０年利率升是因為

通脹升，因此可得出結論是金價是不畏息升的，所謂不畏是金價在息升之初是不畏，但到息升之

末，到見減息時，即通脹回落，金價便回下。雖然今時利率極端低下，但相信隨著通脹上升，金

價是可以一再上升，亦因此今時金價應未升完。



油價的上升幅度是取決於市場上的剩餘可供油產量，如剩餘可供量少，則無論有沒有地緣政

治刺激，都會有較大的上升幅度。今時油剩餘產量有限，再加上今次地緣政治涉及的是油氣大供

應者俄羅斯，如真出現亂子，俄羅斯對歐洲亦即世界的油氣供應會受制，油價升幅將較大。高盛

一直估油價是可以升至１０５至１２５美元一桶的。



金價看通脹，油價看供求，才是決定買金定油的首要考慮。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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