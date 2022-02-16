《專家之言－何志銘》美通脹失控不確定因素多，港股料於區間運行

《專家之言》昨（１５日）恒指低開９８點，報２４４５８點，之後曾有倒升過１０點，惜

很快又掉頭回落，午後港股跌幅一度擴大至３３２點。主板股票的升跌比率為１８比２２，恒指

成分股２６隻股份上升，下跌股份３６隻，升跌比率為４０比５６，恒指最終收報２４３５５點

，跌２００點或跌０﹒８２％，指數已連跌三個交易日（累跌了５６８點或２﹒３％），全日主

板成交１１４１﹒３９億元。國企指數報８５２８點，跌９０點或跌１﹒０５％。恒生科技指數

報５４９０點，跌１１點或跌０﹒２２％。滬港通南下交易淨流出１０﹒５５億元人民幣，深港

通南下交易淨流入１１﹒３７億元人民幣。



＊加息力度縮表規模難料，烏克蘭局勢中國ＣＰＩ要留意＊



金融市場一致認定聯儲局將會在３月開始啟動加息，惟美國上周公布的最新１月份消費物價

指數（ＣＰＩ）上升至７﹒５％，為１９８２年２月以來的最高水平。鑑於美國通脹已近失控，

令情況十分糟糕，金融市場開始擔心加息力度要達甚麼水平才能受控或有效，這才是核心問題所

在。資金流入債市避險，美國１０年期國債孳息率由兩厘水平急跌至１﹒９１８厘。另一方面，

市場至今仍未有討論或提及縮表規模，又或何時實行，始終為大市帶來未知數。當然要繼續留意

烏克蘭之最新局勢變化，中國料今日將公布ＣＰＩ，為市場焦點所在。另外，澳洲央行副總裁德

貝爾、助理總裁布洛克出席參議院經濟立法委員會會議及留意美國公布零售銷售。回至港股方面

而言，預期將在２４３００點至２５０００點區內運行。《獨立股評人 何志銘》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

