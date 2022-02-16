【科技股接力】科技股反彈動力有幾強？短中線部署分別揀邊隻？

《經濟通通訊社記者梁凱菱１６日報道》俄烏緊張局勢緩和，隔晚（１５日）美國科技股應

聲顯著反彈，納斯達克綜合指數收高逾２％跑贏大市，亦為三大指數中，收復前短期跌幅最大幅

度的指數。在內地科技股沒呈反方向走勢下，本港科技股緊貼升勢。科技指數開市至今持續跑出

，為日中升市功臣。究竟科技股本輪升勢會否曇花一現，短中線部署如何選股？



＊納指反彈幅度勝道指，惟科指顯著跑輸恒指＊



美股三大指數近日走勢相若，前短期跌浪皆於本月９日開始、１４日結束，歷時共四個交易

日。以各自的跌幅及隔晚錄得的高位計，道瓊斯工業平均指數及納斯達克綜合指數均升抵前跌幅

的０﹒５倍量度升幅目標（詳情請見下表）。不過，仔細看，納指表現較佳，皆因其較接近下一

個、即０﹒６１８倍量度升幅目標１４１７５﹒２，差距只有０﹒２％，惟道指則有０﹒６％。



美國三大指數前短期跌幅收復幅度

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指數 周二（１５日）高位 升抵黃金比率量度跌幅目標

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道瓊斯工業平均指數 ３５０４７﹒４１ ０﹒５００倍 － ３５０６５﹒４１

標準普爾５００指數 ４４７２﹒７７ ０﹒３８２倍 － ４４５０﹒８６

納斯達克綜合指數 １４１４２﹒４９ ０﹒５００倍 － １４０７７﹒７４

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不過，本港科技指數卻較恒生指數明顯遜色。恒指上周一度升越１月高位２４９８２，高見

２５０５１，雖則同期９天ＲＳＩ及ＳＴＣ ％Ｄ均呈背馳現象，反映上升動力不足；但科指本

月高位與前高位相差３％，遑論呈背馳現象了。再者，科指上月高位於１月１３日錄得，意即１

月２１日高位未能升破前高位，而恒指則一個高位比前一個高，自去年１２月錄得２２６６５低

位後，持續維持一浪高於一浪的向好局勢。

原因不難理解，港股近期升浪主要由銀行等金融股及中移動（００９４１）帶動，科技股曾

作反彈，可未能發展為新升浪。那麼目前具備轉勢條件嗎？



＊習近平「舊事重提」，有何訊號？＊



國家主席習近平在黨媒《求是》發表文章，內文提到五個要點，排第二位的是加快重點領域

立法。當中包括加快推進反壟斷法、反不正當競爭法等修訂工作，重申近年資本無序擴張問題較

突出，部分平台經濟、數字經濟野蠻生長、缺乏監管，帶來不少問題。他亦提到，要加快數字經

濟、網際網路金融、人工智慧、大數據、雲計算等領域立法步伐。

市場對是次內容應不感新鮮，不論字眼、論調皆耳熟能詳，故目前科技股的反彈，並非在負

面消息下不跌反升，投資者不宜因此過分樂觀。習近平「舊事重提」，料為給予市場訊號，中央

將持續在監管科技領域方面下功夫。

截至半日收市，科指的短期形勢向好，企穩自２月１０日高位５７２７跌至１４日低位

５４５２的跌幅的０﹒６１８倍量度升幅目標５６２１後，較大機會可上試５７２７前面。不過

，需升破１月１３日高位５９２３，才能扭轉一浪低於一浪的向淡局勢。



＊騰訊續為中線首選，短線可吼阿里京東？＊



上文提到恒指比科指強勢，而在龍頭科技股中，騰訊的走勢最貼近恒指，本是相對最強。不

過，隨著北水假後連續７個交易日減持騰訊，規模約４０億，其走勢略有走樣。在日線圖上，股

價已跌穿不論以上月首兩個還是後兩個低位連成的上升軌，１４天ＲＳＩ上周五（１１日）已跌

穿其５天平均線，而ＭＡＣＤ上日亦發出牛熊沽出訊號。

筆者早於上月２０日的《ｈｏｔ ｔａｌｋ １點鐘》節目上分析騰訊的短中期走勢，當時

已提及騰訊有勢突破周線圖上的下降軌阻力，可分批候低吸納。觀乎最新形勢，騰訊已連續五周

在周線圖上的下降軌阻力附近爭持，而其他技術分析指標仍顯著向好，暫可判斷目前股價僅屬突

破下降軌阻力後所呈現的後抽，中線升勢未言暫告一段落。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍亦看好其基本面，視其為科技股中線投資的首選。她今早

在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》表示，騰訊業務的主線清

晰，相信

盈利能見度較高。

熊麗萍另一心水為京東集團（０９６１８），認為其在電商股中，潛力比阿里巴巴

（０９９８８）高。不過，阿里巴巴現時的短期形勢為龍頭科技股中最佳。筆者上周亦撰文分析

，目前尚待確認企穩於小雙底頸線１２０﹒８元之上。若ＲＳＩ升離５０以及成交量增加，料股

價不難挑戰關鍵位１２４﹒６９元，即前跌幅的０﹒６１８倍量度升幅目標。

至於京東集團，短期形勢略比阿里巴巴遜色，皆因ＲＳＩ仍未轉為利好。若股價站穩

２８９﹒４元，將有較大機會上試１月２１日高位３０８﹒２元附近。由於圖表形勢支持短線部

署買入，假設目標價放於３０８﹒２元，止蝕位定於２８６﹒８元，股價低於２９２﹒９元買入

，具短線投機的值博率。

