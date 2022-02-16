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即市新聞

16/02/2022 16:28

《盤後部署》恒指高收逾３００點惟成交未配合，料維持上落格局

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據報俄羅斯演練後從烏克蘭邊境部分撤軍，刺激隔晚美股反彈
。中概股受惠造好，帶動港股科網板塊造好，恒指高開２６２點。政府首次發行綠色零售債券，
目標發行規模最多６０億元，３年期保底息口２厘，條款與ｉＢｏｎｄ接近；中銀
（０２３８８）為今次綠債發行的聯席安排行，股價全日熱炒，最多升超過６％。
　　此外，澳門立法會一連四日正就修改《博彩法》閉門討論，據報集中討論「衛星賭場」，包
括會否延長衛星場轉入博彩企業旗下物業經營的過渡期。一眾濠賭股落鑊，金沙（０１９２８）
、銀娛（０００２７）高開逾２％；午後賭股買力加強，金沙一度急飆超過一成，銀娛升幅亦擴
大。
　　最終恒指全日收報２４７１８，升３６３點或升１﹒４９％，主板成交１０１７﹒９０億元
。國指收報８６７８，升１５０點或升１﹒７７％；科指收報５６１６，升１２６點或升
２﹒３０％。Ａ股收升；上證綜合指數報３４６５，升１９點或升０﹒５７％，成交
３２５５﹒６３億元人民幣；深證成份指數報１３３７６，升３０點或升０﹒２３％，成交
４８１４﹒５３億元人民幣。

＊大戶資金較上日積極＊

　　俄烏緊張氣氛降溫，刺激資金回流股市。走勢上，恒指昨日觸及廿天線後今日回彈，《經濟
通ＨＶ２報價系統》顯示，大市錄得資金淨流入逾６２億元，較五日平均的５４﹒１６億元為多
，大戶主動買率為５７％，亦較上日５１％為多。然而，大市總成交額僅過千億，只有１０１７
億元，未能配合今日升幅，而ＭＡＣＤ牛差仍然未有擴闊跡象，反映市場未完全恢復信心。預期
恒指維持廿天線２４４００至２５０００大關上落。
　　疫情消息方面，據《彭博社》報道，美國藥廠莫德納正與港府商討疫苗事宜，亦已將旗下針
對新冠的疫苗向港府提交審批。若莫德納疫苗成功通過審批，相信會有利股市表現。（ｈｃ）

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