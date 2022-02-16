【國際要聞】普京稱烏東地區遭種族滅絕，拜登指未能核實俄國撤軍

《經濟通通訊社１６日專訊》俄羅斯國防部周二宣布從烏克蘭邊境附近撤走部份俄軍，總統

普京同日在克里姆林宮接見到訪的德國總理肖爾茨，雙方舉行聯合記者會。美國總統拜登隨後在

白宮就烏克蘭最新局勢發表講話，指目前未能核實俄羅斯撤軍說法。

普京表示俄羅斯不希望開戰，又談及盡快投用北溪２號天然氣管道對歐洲的重要性。但他同

時指出，烏克蘭需就是否加入北約做進一步說明，並指俄羅斯民眾關注烏東親俄的頓巴斯地區安

危，更指當地發生種族滅絕情況。他還再次要求歐美及北約限制在歐洲部署中程彈道導彈。

肖爾茨對俄軍撤離表示歡迎，強調要與俄羅斯一同建立歐洲的穩定與安全。但他認為普京用

「種族滅絕」形容頓巴斯地區是錯誤，並指如果俄羅斯支持烏東地區獨立，會是政治災難，且違

反《明斯克協議》。

拜登表示，俄軍仍有很大機會向烏國發動攻擊。他稱，美國及北約對俄羅斯不構成威脅，美

國亦未有計劃在烏國部署導彈。美國不視俄羅斯民眾為敵人，並認為可透過軍控等手段滿足俄方

的安全憂慮。俄外長拉夫羅夫亦與美國國務卿布林肯通電話，拉夫羅夫指美國及其盟國用「侵略

」來形容俄羅斯不可接受。（ｊｆ）

