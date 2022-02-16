【新冠肺炎】疫情未完？拜登欲向國會額外申請３００億美元抗疫費

《經濟通通訊社１６日專訊》外電引述知情人士消息，美國總統拜登將尋求國會額外撥款
３００億美元，用以對抗新冠疫情，支持疫苗、治療、檢測供應和研究。
消息人士稱，其中１７９億美元會用於疫苗和治療。美國衛生及公共服務部（ＨＨＳ）發言
人周二證實，政府官員和國會正就有關事項展開協商。有關金額將用於拯救更多生命，維持測試
能力，並投資於下一代疫苗的研發，以確保美國在有關領域的領先。（ｊｆ）
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