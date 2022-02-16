【國際要聞】２４艘俄國軍艦現身日本附近，軍演展示實力

《經濟通通訊社１６日專訊》雖然烏克蘭局勢有所緩和，但日本防衛相岸信夫表示，俄羅斯
自周一起向日本附近海域派出２４艘軍艦，相信是通過軍演展示實力。
岸信夫表示，俄軍規模極為罕見，與俄方在烏克蘭採取的行動一致。俄羅斯國防部亦發放短
片，顯示該批太平洋艦隊船隻由日本海駛向鄂霍次克海。日本海上自衛隊派出Ｐ３Ｃ偵察機跟蹤
監視。（ｊｆ）
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