《台股攻略－黃振宇》烏俄政治風險暫緩，台股重上萬八關口

《台股攻略》俄羅斯入侵烏克蘭疑慮暫時緩解，帶動美股高收，台股今日（１６日）展開反

彈，電子權值股回勇，金融股同步上揚，加權指數收１８２３１點，升２８０點，成交金額略增

至２６９０﹒２億元（新台幣．下同）。

電子權值股的台積電積極擴廠增加產能，其董事會核准２０９﹒４４億美元的資本預算（折

合約５５５０億元），今日股價收６４６元，升２﹒１％，市值回升至１６﹒７５兆元，帶動台

廠設備及工程供應鏈同步上揚，京鼎、帆宣、亞翔、家登及辛耘均升１％至３％，信紘科升

３﹒８％，而再生晶圓廠的中砂漲停。聯發科、聯電、瑞昱、日月光投控、大立光及國巨等電子

權值股均升１％至２％ 。金融股的第一保、富邦金及玉山金均升超過１％。ＡＢＦ載板大廠的

欣興及南電升超過４％，景碩升近１％，其他印刷電路板（ＰＣＢ）板塊方面，敬鵬、燿華、金

像電、華通及定穎均升２％至４％。各國陸續宣布將開放邊境管制，台灣則表示最快於３月中放

寬商務客入境，航空雙雄續升，華航收２８﹒９５元，升５﹒５％；長榮航收３１﹒６５元，升

１﹒３％。海運股份中，榮運、慧洋─ＫＹ、萬海及新興均升２％至６％。藥華藥與國際藥廠

ＡＯＰ的仲裁案獲德國聯邦最高法院裁定勝訴，藥華藥不需支付原仲裁判約４８億元賠償，消息

刺激股價漲停，收２７２﹒５元。

隨著烏克蘭及俄羅斯政治風險暫緩，刺激各國股市出現反彈，但美國通脹壓力尚未緩解，美

聯儲局亦預告最快３月份加息，預料將持續影響股市後續走勢，投資者須留意三大法人動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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