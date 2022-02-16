《窩輪豪情－梁業豪》超短線恒指牛證應已依計劃套利

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、必

須性消費業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為滔搏

（０６１１０）、恒生銀行（０００１１）與周大福（０１９２９），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）與藍月亮（０６９９３）。

昨天（１５日）恒指期貨曾高見２４２１５，到達了量度跌幅目標２４３５２，讓我們有足

夠的時間與空間入市持有恒指牛證圖利。今早（１６日）價位升抵２４６８８，引來超短線投機

者的獲利回吐沽盤，份屬正常。自２５０１２起跌幅的０﹒３８２倍量度升幅目標為２４５１９

，已經到達，大家應已依計劃沽出恒指牛證套利，準備候低補回吧。另一方面，前跌浪底

２４６４９已被升越，令２４２１５成為新升浪起點的機會增大。因此，短線投機者亦可開始伺

機入市造好，最後止蝕位先放於２４２１５之下，按形勢上移至昨天收市前陽燭身軀中間位之下

。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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