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即市新聞

16/02/2022 08:59

【虛幣世界】烏俄局勢緩和，比特幣衝上四萬四美元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》隨則烏俄局勢出現緩和跡象，其中俄羅斯表示願意接受外交手
段來解決持續衝突的問題，而俄國亦從烏克蘭邊境撤出部分軍隊，美股造好而油價開始回落，主
要加密貨幣走勢亦普遍反彈，其中比特幣重返四萬四美元關口，以太幣升至３１５０美元水平。
　　不過，市場仍然擔心通漲數據問題，ＯＡＮＤＡ　Ａｍｅｒｉｃａｓ高級分析師
Ｅｄｗａｒｄ　Ｍｏｙａ表示，目前通脹數據仍然高企，市場預計可能維持一段時間，而該數據
亦是支持聯儲局加息的理由；不過加密投資公司ＣｏｉｎＦｕｎｄ的執行合夥人塞思．金斯
（Ｓｅｔｈ　Ｇｉｎｎｓ）就較為樂觀，認為早前公布的就業數據高於市場預期，聯儲局採取了
謹慎態度，並認為此刻聯儲局較為看重數據。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４４５４９﹒９６（美元．下同），跌０﹒８５％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３１５６﹒４３元，跌０﹒８５％；艾達幣報１﹒１０３元，跌
０﹒４５％；瑞波幣報０﹒８４４２元，跌０﹒８５％。（ｕｌ）

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