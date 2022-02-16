《炒股戰記－施富》車載鏡頭前景佳，舜宇轉勢要ｇｏ　ｈｉｇｈ！

《炒股戰記》上個星期五魚缸都係升唔穿兩萬五，之後有啲回調，富仔個倉暫時都仲ｏｋ，

未穿晒目標價，隻中海外（００６８８）就繼續等佢到價先入手！今次富仔加咗舜宇

（０２３８２）入倉！

舜宇前兩日（１４日）公布１月份手機鏡頭出貨量１﹒３１億件，按年跌１１％，按月就轉

升８﹒７％。手機攝像模組按年跌２３﹒３％，按月同樣跌３﹒７％，係舊年１１月以嚟最低。

公司就話，依家整體智能手機市場需求疲軟。車載鏡頭叫好啲，按年同按月分別升２﹒５％同

５５﹒３％，去到７５２﹒７萬件。



＊中金對舜宇前景樂觀＊



雖然上個月手機鏡頭出貨量數據唔太理想，但係有大行唔太驚舜宇嘅前景。中金維持對舜宇

「跑贏大市」評級，目標價２７１﹒７元。

中金解釋，舜宇手機鏡頭同手機攝像模組整體需求會較為平緩，行業格局逐步清晰，產品質

素亦較好，對於呢方面嘅業務仍有信心，甚至話仍然係手機光學行業龍頭之一。該行都提到車載

鏡頭嘅業務，按年依然有升幅，反映公司市場份額處於穩定水平。加上汽車芯片供應短缺問題逐

步改善，公司作為龍頭車載鏡頭供應商之一，睇好佢會ｋｅｅｐ住受惠汽車智能化轉型。



＊大戶近期積極買舜宇＊



舜宇喺今個星期一（１４日）早段低開近２％，一度低見近９個月新低嘅１８２﹒４銀，但

好快回升３％，最多升超過４％，最後升２﹒５５％，報１９２﹒８銀，成為當日表現第二好嘅

藍籌股。留意當日恒指全日表現低迷，低開低收下跌３５０點，舜宇逆市倒升，明顯有投資者唔

怕舜宇今次公布嘅出貨量數據。

資金流向或者有啲啟示，當日一度有超過６５００萬資金淨主動買入，全日錄得２８５０萬

資金淨主動流入。整體主動買沽比率５１：４９，大戶主動買沽比率就有６２：３８，反映大戶

入市態度相當積極。去到今日，大戶主動買沽比率５７：４３，依然比整體主動買沽比率好，資

金淨主動流入額亦都比上日多萬，連續四日錄得資金淨主動流入，情況比上星期理想。



＊舜宇技術上有轉勢＊



睇埋走勢圖，１４號當日主要平均線仍然向下行，但最後以「曙光初現」嘅利好轉向形態收

市。跟住一日因應大市回調少少，今日都升番上去，ＭＡＣＤ熊差距收窄咗好多，相信股價會逐

步向好。富仔留意到舜宇今個月多次嘗試突破１０天線，最後都係唔成功，今次有轉勢訊號出現

，有望可以突破。我已經喺１９２﹒３銀買５００股，如果回調到１８５銀再買５００股溝貨，

跌穿埋２月１４號低位１８２﹒４銀就平倉。



模擬投資組合

股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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美團 ５００股 ２２８﹒００ ２１９﹒４０ １０９７００

（０３６９０）

中海外 ５００股 設定買入價２２﹒５０（未到價） ２４﹒４５ －

（００６８８）

澳博 ５０００股 ５﹒３４ ５﹒２７ ２６３５０

（００８８０）

舜宇 ５００股 １９２﹒３０ １９２﹒６０ ９６３００

（０２３８２）

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股票市值 ： ２３２３５０元

剩餘現金 ： ７６３０００元

組合淨值 ： ９９５３５０元



＊ 數據截至２月１６日收市

